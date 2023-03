UAE-manager over ‘unieke’ Pogacar: “Geen woorden om zijn prestaties te beschrijven”

Het wielerseizoen is nog maar goed twee maanden onderweg en de teller van Tadej Pogačar staat alweer op negen overwinningen. De Sloveen maakte al erg veel indruk in de Ruta del Sol en Parijs-Nice. Dat ziet ook sportief manager Joxean Fernández Matxin. “Tadej is een unieke renner, niets verrast me meer aan hem”, laat hij weten aan de Franse sportkrant L’Équipe.

Met drie ritoverwinningen en de eindzege was de eerste Parijs-Nice van Tadej Pogačar een groot succes. “De ploeg was de hele week geweldig, maar Tadej was zelfs meer dan dat”, is Matxin vol lof. “Ik heb niet eens de woorden om zijn prestaties te beschrijven, zeker niet in deze fase van het seizoen. Je moet echt sterk zijn om de slotrit van Parijs-Nice te winnen. Het is er altijd erg zenuwachtig en het speelt zich af op een zeer technisch parcours.”

Pogačar wilde in de slotetappe naar Nice overduidelijk geen cadeaus uitdelen en reed op de Col d’Èze weg van alles en iedereen. “Tadej wilde hier graag winnen. Hij woont hier vlakbij (in Monaco, red.) en we hadden door dat hij er alles aan zou doen. De manier waarop hij het deed, was episch.”

Frisser

De Sloveen besloot aan het begin van het seizoen zijn programma wat om te gooien. Geen UAE Tour, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico, wel de Ruta del Sol en Parijs-Nice. “Het was goed om zijn doelen wat bij te stellen”, is Matxin van mening. “Hij stond erop om deel te nemen aan Parijs-Nice. Door te passen voor de UAE Tour, de wedstrijd van onze hoofdsponsor, begon hij wat rustiger aan zijn seizoen. Dat maakte hem ook frisser in zijn hoofd.”

De tweevoudige Tourwinnaar richt zich nu op zijn belangrijkste voorjaarsdoelen: de klassiekers. Te beginnen met Milaan-San Remo van aankomende zaterdag. In de zomer hoopt hij dan weer sportieve revanche te nemen in de Tour de France. Kan Pogačar überhaupt nog verbeteren? Daar lijkt het wel op. “Zijn niveau is des te indrukwekkender omdat hij zich deze winter niet op hoogte heeft voorbereid, wat vrij nieuw voor hem is”, besluit zijn sportief manager.