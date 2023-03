Pogacar heerst ook in slotrit Parijs-Nice: “Aanval is de beste verdediging”

Er stond in Parijs-Nice 2023 geen maat op Tadej Pogačar. De Sloveen van UAE Emirates snoepte drie etappezeges mee en wist zo ook het eindklassement op zijn naam te schrijven. “Het was altijd een doel en een droom om ook in Parijs-Nice te winnen. Dit is ongelooflijk”, vertelde hij na afloop.

“Ik deed nog niet eerder mee aan Parijs-Nice, omdat ik hiervoor twee keer Tirreno-Adriatico reed (en won, red.). Maar ik voel me altijd goed in de eerste wedstrijden van het seizoen”, voegt Pogačar er aan toe.

Hij begon met een voorsprong van 12 seconden op David Gaudu aan de slotrit. Dat weerhield Pogačar er niet van om op de laatste klim, de Col d’Èze, ten aanval te trekken. “De aanval is de beste verdediging, zeggen ze vaak”, lacht hij. “Ik ken deze wegen heel goed van mijn trainingen. Ik wist hoe mijn benen voelden en hoeveel ik kon geven tot de top. Dat heb ik goed ingedeeld.”

Op het eindpodium mocht Pogačar zich uiteindelijk melden met Gaudu en Jonas Vingegaard naast zich. “De concurrentie was heel goed hier. Het is speciaal om met Gaudu en Vingegaard op het podium te staan, want zij zijn ook van topklasse”, aldus Pogi, die volgende week zijn zinnen heeft gezet op Milaan-San Remo. “Ik kan met deze zege op zak wel meer relaxed zijn.”

