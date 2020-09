UAE-manager Allan Peiper: “Jammer om na Aru ook Formolo te verliezen” woensdag 9 september 2020 om 13:25

Eerder verloor kandidaat-Tourwinnaar Tadej Pogačar al ploegmaat Fabio Aru. Gisteren zag hij met Davide Formolo nog een helper uitvallen. UAE-manager Allan Peiper blijft positief. “Het wordt nu kwestie om de energie van de manschappen die we wel nog hebben, goed te verdelen.”

David Formolo viel gisteren weg met een sleutelbeenbreuk. “Eén dezer moet hij geopereerd worden, want het is geen ‘mooie’ breuk”, vertelt UAE-manager Allan Peiper aan Sporza. “Jammer dat we Davide kwijt zijn. Niet alleen omdat hij diegene was die Pogačar moest bijstaan in de bergen, maar ook omdat hij voor sfeer en humor in de ploeg zorgde.”

Eerder verdween ook al Fabio Aru uit de Tour. “Hoe we dat nu gaan opvangen? We gaan de energie van de manschappen die we nog overhouden zo goed mogelijk moeten verdelen”, zegt Peiper. “Het grootste gevaar schuilt echter op de momenten dat Tadej pech zou hebben. Een val of een lekke band in de finale, dan is de kans reëel dat hij het zelf moet oplossen.”

Col de la Loze beslissend?

De teammanager van UAE vermoedt dat gelijklopende belangen dan wel een oplossing kunnen bieden. “De belangen van de ene kunnen soms ook de belangen van een ander zijn. Maar dat gaan we later zien. Vanaf vrijdag, al vermoed ik dat de beslissing pas volgende week zal vallen. In de koninginnenrit over de Col de la Madeleine, met aankomst op de Col de la Loze.”

Ook Pogačar zelf kwam gisteren ten val, maar de schade is zeer beperkt. “Hij kan ondertussen alweer mopjes maken”, lacht Peiper. “Hij is eigenlijk gevallen over en op renners die al op de grond lagen. Meer dan wat lichte schaafwonden heeft hij niet.”