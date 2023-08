donderdag 31 augustus 2023 om 11:30

UAE Emirates verwacht ‘oorlog’ op weg naar Javalambre: “Alsof je een bal in de lucht gooit”

Vandaag is het voor de klassementsrenners zaak om weer bij de les te zijn, aangezien de zesde etappe van de Vuelta a España zal finishen op de steile Pico del Buitre (10 km aan 8%) in skigebied Javalambre. UAE Emirates, de ploeg van Juan Ayuso en João Almeida, verwacht een spectaculaire openingsfase.

Waarom? Omdat Remco Evenepoel, de voorlopige leider in de Ronde van Spanje, eraan denkt om de rode leiderstrui vandaag weg te geven aan een (ongevaarlijke) vluchter. “Het is alsof je een bal in de lucht gooit, en iedereen vervolgens opspringt om hem te pakken”, komt UAE Emirates-ploegleider José Antonio ‘Matxin’ Fernández met een opvallende vergelijking in gesprek met Cyclingnews. “De eerste zestig, zeventig kilometer kunnen in een flits voorbijgaan.”

“Het zal dan echt oorlog worden, a total war, voor de vlucht van de dag. Zeventig renners zullen het proberen, misschien zelfs wel honderd. Dat is in zekere zin slecht voor de ploegen met een klassementsrenner, maar aan de andere kant ook goed. Er zal dan namelijk sprake zijn van een natuurlijke controle. Je krijgt als renner geen rust en je hoeft dan in feite niets te doen. Er is echter ook een andere mogelijkheid: dat er opeens wel vier of vijf gevaarlijke renners meezitten in de vlucht.”

De Spaanse ploegleider kijkt echter vooral naar zijn eigen ploeg. “We kunnen uiteindelijk alleen onze eigen koers rijden. We kunnen niet een bepaalde koersstrategie opleggen aan Soudal Quick-Step, of voorspellen wat ze vandaag gaan doen. Het is sowieso een belangrijke etappe en de kopgroep zou weleens kunnen beslissen, wie er na vandaag aan de leiding staat. De slotklim naar Javalambre is een veeleisende klim, maar er komen nog een paar zware etappes. Dit is nog maar het begin.”

Voorlopig staat UAE Emirates er nog uitstekend voor in het algemeen klassement. De ploeg heeft met Juan Ayuso (achtste), Marc Soler (negende) en João Almeida (tiende) drie renners in de voorlopige top-10. Matxin: “Remco en de twee mannen van Jumbo-Visma (doelt op Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, red.) zijn de grote favorieten voor de eindzege, maar ik denk dat Ayuso met hen moet kunnen meestrijden.”

“Almeida is dan weer een zeer constante renner, die beter en beter wordt tijdens een grote ronde. Je moet hem ook goed in de gaten houden.”