woensdag 30 augustus 2023 om 18:42

Remco Evenepoel denkt aan weggeven leiderstrui: “En kijk meer naar Vingegaard dan anders”

Remco Evenepoel heeft zijn leidende positie in het Vuelta-klassement woensdag verstevigd door een bonificatiesprint te winnen, waardoor hij met extra vertrouwen aan de volgende bergetappe gaat beginnen. Op Pico del Buitre (10 km aan 8%) denkt hij eraan zijn rode trui weg te geven. “Ik hoop dat er een mooie vlucht wegrijdt”, geeft hij toe bij Sporza.

Het scenario voor de zesde etappe van de Ronde van Spanje tekent zich voorzichtig al af. Evenepoel ‘hoopt dat een mooie vlucht wegrijdt die voor de ritzege kan gaan’ en dus lijkt Soudal Quick-Step een kopgroep niet te willen controleren. “En dan zien we wel wat we met de trui doen”, geeft hij aan. De vraag is wat de concurrentie van Evenepoel gaat doen.

De slotklim naar de sterrenwacht in Javalambre is loodzwaar, weet de Belgische favoriet. “Zo’n klim van een halfuur moet me momenteel goed liggen, maar Jonas Vingegaard is de beste klimmer van de wereld. Dan let je toch altijd op en kijk je meer naar zijn wiel dan anders”, kondigt Evenepoel aan.

Eerder deze week wist hij in de bergrit naar Andorra al een tik uit te delen aan de concurrentie. “De slotklim is ook lastiger dan maandag. Het is een pittige etappe en je moet alert zijn”, waarschuwt REV.