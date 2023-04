UAE Emirates spreekt via Gianetti en Trentin over ‘winnende wielerfans’ en ‘perfectie’

Interview

Tadej Pogačar graveerde zijn naam zondagmiddag op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen. Op onnavolgbare wijze toonde de 24-jarige Sloveen waarom hij op dit moment de beste wielrenner ter wereld is. Het leverde blije gezichten op bij UAE Emirates-teammanager Mauro Gianetti en ploegmaat Matteo Trentin. De Zwitser en Italiaan doen hun verhaal bij WielerFlits.

Trentin schoof mee in een gevaarlijke groep die op net iets minder dan honderd kilometer van de streep begon met anticiperen. Trentin flankeerde zo namens UAE Emirates onder meer Kasper Asgreen en Stefan Küng, tezamen met meer gevaarlijke outsiders in die groep. “Eindelijk reed ikzelf ook een keer een goede Ronde van Vlaanderen”, lacht de oud-Europees kampioen voor de camera van WielerFlits. Dat doet ook zijn baas Gianetti: “Helaas verloren we wel Tim Wellens door de val. Voor ons moest hij een enorm belangrijke rol gaan spelen.”

“Alles verliep heel soepel bij mij”, gaat Trentin verder. “Ik was bijna betrokken bij twee valpartijen. Dat gebeurde niet en op dat moment besefte ik dat het misschien wel een goede dag kon worden. Hoe die situatie met alle outsiders was en dat het toen aan Alpecin-Deceuninck was? Ik verzeker je dat het niet zo was. Iedereen zat toen al op z’n knieën. Het eerste uur reden we 51 kilometer per uur, het tweede 49 kilometer per uur. We zijn nooit gestopt met hard rijden. Het natuurlijke moment om tot rust te komen in zo’n koers, die kwam maar één keer.”



‘Het gat had niet groter moeten zijn’

De Italiaan zat dus vooraan mee in de koers, met vrijwel alle outsiders voor de winst. In het peloton werd het toen wel even penibel, geeft Gianetti toe. “Er reden erg goede renners in de kopgroep. Drie minuten in de Ronde van Vlaanderen is een groot gat. We voelden geen paniek, maar het had niet meer dan drie minuten mogen zijn.” Vooraan toonde Trentin wel zijn goede benen. Maar schijn bedriegt, vertelt Sjoerd Bax. “Matteo gaf aan dat hij niet meer super was. Toen hebben we ervoor gezorgd dat het gat klein genoeg was voor Tadej om te springen.”

“We wilden op dat moment iemand van voren hebben”, legt Trentin uit. “Ik heb toen een soort lead out gedaan tot de voet van de Oude Kwaremont, om iedereen af te matten voordat Tadej zijn aanval zou lanceren. Dat werkte best aardig”, lacht de Italiaan. Pogačar haalde daarna de ontsnapte Mads Pedersen in en liet Mathieu van der Poel achter. Het Sloveense wonderkind soleerde vervolgens naar een eclatante zege in Vlaanderens Mooiste. “En dus een perfecte race, denk ik”, grijnst Trentin. Pogačar voegde zich zo bij Louison Bobet en Eddy Merckx.

Wielerfans de grote winnaars, ook in Roubaix?

“Het was een immense dag”, vertelt Gianetti. “Voor ons als team maar ook zeker voor alle wielerfans, was het een van de prachtigste koersen ooit. Ik kan me zo een in ieder geval niet heugen. Met daarin een epische Tadej. Hij was zo sterk, zo goed. Maar ook Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Mads Pedersen – die ook héél sterk was – en Tom Pidcock. Het was zo’n mooi gevecht! Uiteindelijk wint de beste man in koers solo de mooiste wedstrijd die er is.”

Of er voor Pogačar in deze vorm nog een plekje vrij is in de selectie voor het volgende monument, Parijs-Roubaix van komende zondag? “Nee, hoor”, lacht de Zwitserse baas bij UAE Emirates. “Laten we eerst genieten van deze fantastische zege en vasthouden aan het oorspronkelijke plan. We komen terug voor de Ardennenklassiekers.” De Sloveen hervat over twee weken in de Amstel Gold Race en rijdt dan nog Luik-Bastenaken-Luik.

