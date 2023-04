In het spoor van Bobet en Merckx: Pogacar soleert naar straffe dubbel

Hij won al twee keer de Tour de France en was de beste in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije, maar Tadej Pogačar wist zijn erelijst vandaag nog wat verder op te fleuren met winst in de Ronde van Vlaanderen. Een straf weetje: De Sloveen is pas de derde renner in de geschiedenis die de Ronde van Vlaanderen én de Tour wint.

De nog altijd maar 24-jarige Pogačar mag zichzelf nu in een rijtje scharen met Louison Bobet en Eddy Merckx. Bobet won in 1953 zijn allereerste Ronde van Frankrijk en was twee jaar later eveneens de beste in de Ronde van Vlaanderen. De in 1983 overleden Bobet wist de Tour de France overigens drie keer te winnen. Merckx was maar liefst vijf keer winnaar van de Tour de France, maar won in 1969 en 1975 ook Vlaanderens Mooiste.

Pogačar heeft met de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije nu drie van de vijf wielermonumenten op zak. Denkt de Sloveen nu stiekem aan een Strive for Five? De renner van UAE Emirates zal dan nog wel moeten zegevieren in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix.

“Als ik nu met pensioen ga, kan ik al geweldig trots zijn op mijn carrière. Maar ik ga proberen om ze allemaal te winnen. Milaan-San Remo is de moeilijkste om te winnen, denk ik. Ik ben er al een aantal keer dichtbij geweest, maar je moet daar ook geluk hebben. En over Roubaix… Dan zal ik nog een aantal kilo’s moeten aankomen. We gaan het proberen, maar het gaat heel lastig worden”, liet hij na de finish weten.

