UAE Emirates schrijft Roglic nog niet af: “Twee minuten is niet heel veel”

Video

Na vijf dagen in de Tour de France is Tadej Pogačar de beste klassementsrenner in het algemeen klassement. In de kasseienrit naar Wallers-Arenberg trok de Sloveen ten aanval en zag hij concurrent Primož Roglič meer dan twee minuten verliezen. “Maar de Tour is zo lang dat ze nog meerdere kaarten kunnen uitspelen. Twee minuten is dan niet zo heel veel”, zegt ploegbaas Mauro Gianetti van UAE Emirates tegen WielerFlits.

“Dit is een geweldige dag”, aldus Gianetti. “Ons doel was om geen tijd te verliezen, maar Tadej wint ruim tien seconden. Dat is geen groot verschil, maar hij deed het goed op de kasseien en kon de rit goed managen. Hij kwam alleen te zitten door de val van Brandon McNulty, maar hij had de situatie goed onder controle. Voor ons was het een geweldig goede dag.”

Pogačar reed ijzersterk rond in Noord-Frankrijk en koerste op de kasseien attent van voren. “Het plan was om hem op de eerste sectoren van voren te positioneren. Daarna kwamen de stroken snel achter elkaar. Het was daarna niet moeilijk om van voren te blijven. Tadej is goed in vorm en dus was het belangrijk voor ons om vooral vóór de kasseien het werk te doen”, legt Gianetti uit.

“Dat Primož tijd verliest door een valpartij buiten de kasseien, daar waren we bang voor. In deze ritten kan dat gebeuren. Maar de Tour is de Tour en morgen is er weer een dag. We moeten geconcentreerd blijven”, gaat hij verder. “Primož verliest ongeveer twee minuten, maar de Tour is zo lang dat ze nog meerdere kaarten kunnen uitspelen. Twee minuten is dan niet zo heel veel. Verder is er niet veel veranderd. Voor ons wordt het nu wel wat makkelijker, omdat we wisten dat we geen ploeg hadden voor de eerste vijf etappes.”