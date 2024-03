dinsdag 12 maart 2024 om 13:00

Tadej Pogacar kent ploegmakkers (onder wie Tim Wellens) voor Milaan-San Remo

Tadej Pogacar welke ploegmakkers hem zaterdag zullen helpen in Milaan-San Remo. UAE Emirates heeft vandaag namelijk de selectie voor La Primavera bekendgemaakt, met daarin (naast Pogacar) onder meer Marc Hirschi, Brandon McNulty en Tim Wellens.

Het zevental van UAE Emirates bestaat naast de genoemde namen nog uit Domen Novak, Diego Ulissi en Alessandro Covi. Het was overigens nog twijfelachtig over Wellens mee zou doen aan Milaan-San Remo, aangezien verwacht werd dat hij donderdag nog de GP de Denain zou betwisten. Maar de Belg slaat de Franse kasseikoers over en staat in plaats daarvan aan de start van het eerste monument van 2024. Hoewel Wellens zelf in een uitstekende vorm verkeerd, zal hij zich zaterdag ongetwijfeld in dienst stellen van Pogacar.

Pogacar geldt samen met Mathieu van der Poel namelijk als topfavoriet voor de zege in Milaan-San Remo. Anderhalve week terug schreef hij immers nog op indrukwekkende wijze Strade Bianche op zijn naam. “Ik had geen betere seizoensstart kunnen wensen”, aldus Pogi op de site van UAE Emirates. “Het team rijdt goed en behaalt goede resultaten, dus we willen op deze manier doorgaan. Ik heb zin in Milaan-San Remo. De finish is niet al te ver van waar ik woon in Monaco, dus ik ken het laatste gedeelte van de koers en de laatste hellingen behoorlijk goed.”

“In het verleden hebben we al gezien dat deze koers een van de moeilijkste is om te winnen en dat de wedstrijd veel uitkomsten kan hebben. Natuurlijk maken we een plan om onszelf in de best mogelijke positie te manoeuvreren. Het is een koers die ik heel graag wil winnen.”