UAE Emirates over ‘mysterieus ijsbad’ Pogacar: “Het is niets speciaals”

Het was een opvallend beeld na afloop van de eerste etappe van de Tour de France. Tadej Pogacar nam – onder het toeziend oog van de pers en enkele wielerfans – een ijsbad van nog geen minuut. Wat zit hier achter? Voor de start van de tweede rit gaf een woordvoerder van de ploeg tekst en uitleg.

“Het is niets speciaals. Een lang ijsbad kan het herstel belemmeren. We deden daar onderzoek naar. Je wil voedingsstoffen naar de benen brengen om goed te kunnen recupereren, maar als je lang in een ijsbad zit, dan trekken je bloedvaten dicht”, citeert Het Laatste Nieuws.

“Dan kan het zijn dat de voedingsstoffen niet goed in de bloedbaan circuleren. Vandaar die korte beurt in het ijsbad. Het is ook iets mentaals, hij heeft weinig tijd. Het is een korte kickstart, daarna kan hij zich op z’n gemak gaan douchen in het hotel.”



UAE Emirates is uitstekend begonnen aan de 110e editie van de Tour de France. De ploeg wist met Adam Yates namelijk de eerste ritzege én de gele trui te veroveren. Kopman Tadej Pogacar liet zich gisteren ook zien in de finale, snelde naar de derde plaats in de daguitslag en was zo nog goed voor vier bonificatieseconden.

