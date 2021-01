UAE Emirates op ploegstage naar Verenigde Arabische Emiraten

UAE Emirates verblijft de komende weken in de Verenigde Arabische Emiraten voor een trainingskamp. Volgens Tuttobiciweb zal de WorldTour-ploeg daar van 6-22 januari een ploegstage en enkele sponsoractiviteiten afwerken.

Het team van UAE Emirates wordt mede door de Verenigde Arabische Emiraten gesponsord, dus heel opmerkelijk is de bestemming niet. De renners landen op 6 januari in Dubai en reizen vanuit daar door naar Abu Dhabi, waar diverse (sponsor)verplichtingen op het programma staan.

Daarna trekt de ploeg van Tourwinnaar Tadej Pogačar door naar de stad Al-Ain, verder in het binnenland van Abu Dhabi. In die regio kan UAE Emirates onder meer trainen op en rond Jabel Hafeet, een bekende beklimming uit de UAE Tour.

Israel Start-Up Nation

Terwijl UAE Emirates naar het thuisland kan voor een trainingskamp, kan Israel Start-Up Nation dat niet. Die ploeg maakte eerder bekend de stage naar Israël voorlopig uit te stellen vanwege de coronamaatregelen in het land. In plaats daarvan trekt de WorldTour-ploeg naar Girona in Spanje.