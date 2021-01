Chris Froome slaat trainingskamp van ploeg in Spanje over

Chris Froome zal later deze maand niet aanwezig zijn bij het trainingskamp van zijn ploeg Israel Start-Up Nation in Spanje. De Brit, die de overstap maakte van INEOS Grenadiers, verblijft momenteel in Californië om zich daar voor te bereiden op het nieuwe seizoen, en daar blijft hij wat langer dan gepland.

“Chris heeft grote stappen gemaakt in zijn revalidatie en op het gebied van krachttraining”, vertelt Paulo Saldanha, Head of Performance van de WorldTour-ploeg. “Uit ons overleg is gekomen dat we het belangrijk vinden dat hij verder traint in zijn huidige omgeving in Californië. We denken dat dit het meest bevorderlijk is om zijn progressie voort te zetten, zowel op als naast de fiets.”

Het plan van Israel Start-Up Nation was om met de hele selectie een trainingskamp af te werken in Israël, maar vanwege een nieuwe lockdown in het land zijn de grenzen dicht voor buitenlanders. “Daarom doen we onze stage in Spanje”, legt ploegeigenaar Sylvan Adams uit. “Het was onmogelijk om naar Israël te gaan, zoals we normaal doen. Maar onze intentie is om zo snel mogelijk nog een tweede trainingskamp af te werken in Israël.”

Israel Start-Up Nation, dat naast Froome ook onder meer Sep Vanmarcke, Michael Woods, Daryl Impey en Alessandro De Marchi aantrok voor 2021, heeft de service course in Girona staan. Daarnaast wonen veel renners er in de regio.