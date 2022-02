UAE Emirates met Pogacar, Gaviria en Almeida naar UAE Tour

UAE Emirates trekt met een sterke selectie naar de UAE Tour. De formatie zet vol in op eindwinst in de thuiskoers en daarvoor wordt vooral gekeken naar titelverdediger Tadej Pogačar en João Almeida, de nummer drie van vorig jaar. Fernando Gaviria is in de vlakke sprintetappes de vooruitgeschoven pion.

Pogačar, de winnaar van vorig jaar en normaal gesproken de topfavoriet voor de eindzege, kende geen vlekkeloze voorbereiding richting zijn eerste wedstrijd van 2022. De tweevoudige Tourwinnaar kampte in aanloop naar de UAE Tour namelijk met een coronabesmetting en ging volgens de richtlijnen in isolatie. De Sloveen had milde symptomen, maar zou volgens zijn ploeg op schema moeten liggen voor de zevendaagse rittenkoers in de Verenigde Arabische Emiraten.

Mocht de UAE Tour toch nog iets te vroeg komen voor Pogačar, dan heeft UAE Emirates met Almeida nog een kandidaat-eindwinnaar in de gelederen. De Portugees, die zich opmaakt voor zijn debuut voor UAE Emirates, werd vorig jaar al derde in de eindstand van de UAE Tour. Met George Bennett (ook een nieuwkomer) en Rafał Majka beschikt de ploeg bovendien nog over twee sterke en ervaren klimmers.

In de vlakke etappes is het uitkijken naar de tandem Fernando Gaviria-Maximiliano Richeze. De Colombiaan en Argentijn waren dit seizoen al succesvol. Richeze wist zijn sprintkopman Gaviria in de Saudi Tour namelijk naar de ritzege te piloteren. De Deense hardrijder Mikkel Bjerg is de zevende en laatste renner binnen de selectie van UAE Emirates. De UAE Tour begint zondag met een vlakke etappe naar Madinat Zayed.

Selectie UAE Emirates voor UAE Tour (20-26 februari)

João Almeida

George Bennett

Mikkel Bjerg

Fernando Gaviria

Rafał Majka

Tadej Pogačar

Maximiliano Richeze