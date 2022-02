Pogacar herstelt van coronavirus, UAE Tour komt niet in gevaar

Tadej Pogačar kampte vorige week met een coronabesmetting. De Sloveen van UAE Emirates ging volgens de richtlijnen in isolatie, maar is inmiddels alweer lichtjes aan het trainen. De UAE Tour, zijn eerste koers van het seizoen, komt normaal gesproken niet in gevaar.

UAE Emirates, de ploeg van de Tourwinnaar van 2020 en 2021, komt vandaag met een korte verklaring. “Tadej testte positief op het coronavirus en had milde symptomen. Volgens de richtlijnen, en in het belang van zijn gezondheid en die van de samenleving, onderging hij de verplichte isolatie- en herstelperiode voordat hij de lichte training kon hervatten”, laat teamarts Adrian Rotunno weten.

“Hij moet nog enkele laatste medische goedkeuringstests ondergaan, maar zou op schema moeten liggen om zijn voorbereiding op zijn eerste race van het seizoen, de UAE Tour, te hervatten.” De UAE Tour begint over iets minder dan twee weken op zondag 20 februari. Pogačar is de titelverdediger in de Verenigde Arabische Emiraten, nadat hij vorig jaar Adam Yates en João Almeida voorbleef in het klassement.