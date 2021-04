UAE Emirates met Pogacar en titelverdediger Hirschi in Waalse Pijl

UAE Emirates rekent komende woensdag in de Waalse Pijl onder meer op Tadej Pogačar en Marc Hirschi, de winnaar van vorig jaar. Pogačar is op voorhand een van de topfavorieten voor de Waalse klassieker met aankomst op de Muur van Hoei.

Pogačar, vorig jaar al negende in zijn tweede Waalse Pijl, liet in aanloop naar de Waalse klassiekers al erg mooie dingen zien. Zo won hij op overtuigende wijze de UAE Tour en Tirreno-Adriatico en in de Ronde van het Baskenland moest hij alleen Jumbo-Visma-renners Primož Roglič en Jonas Vingegaard laten voorgaan.

UAE Emirates heeft met Hirschi ook de winnaar van vorig jaar in huis, al is de Zwitser naar eigen zeggen nog niet in topvorm na een moeizame seizoensstart. Met oud-wereldkampioen Rui Costa en Davide Formolo staan er nog twee sterke renners aan het vertrek van de Waalse Pijl. Formolo wist in het verleden al goed te presteren in het Waalse werk.

De selectie bestaat verder nog uit de Noorse hardrijder Vegard Stake Laengen, de Sloveense klimmer Jan Polanc en Diego Ulissi. De Italiaan is normaal ook een renner om in de gaten te houden op de Muur van Hoei, getuige zijn derde plek in de Waalse Pijl van 2019, maar de Italiaan is nog in opbouw na hartproblemen.

Selectie UAE Emirates voor Waalse Pijl (21 april)

Rui Costa

Davide Formolo

Marc Hirschi

Vegard Stake Laengen

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Diego Ulissi