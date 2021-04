Marc Hirschi: “Parcours Amstel Gold Race vergelijkbaar met GP’s van Québec en Montréal”

Interview

Vorig jaar schitterde Marc Hirschi in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dit jaar staat de 22-jarige Zwitser niet zo hoog op het lijstje van de bookmakers. Mede dankzij een moeilijke seizoensstart. “Ik ben nog niet in topvorm”, zegt hij op een virtuele persconferentie. “Maar in eendagskoersen is toch veel mogelijk. Ik start met vertrouwen.”

De woordvoerder van UAE Team Emirates vroeg de media vooraf om een aantal vragen door te sturen. Maar een uurtje voor de persconferentie kwam alvast een vriendelijk, doch niet mis te verstaan antwoord terug. “Marc zal niet ingaan op de details over zijn vertrek van zijn voormalige team. Dit naar aanleiding van de geheimhoudingsverklaring die hij heeft ondertekend. Dank voor jullie begrip.”

Op de vraag over zijn gemiste seizoensstart gaf hij wel wat extra duiding. Het blijkt een combinatie van een heupblessure en tandproblemen te zijn. “Die heupblessure is niet alleen door de wissel van materiaal na mijn transfer”, zegt hij. “Ik kamp al langer met een klein beenverschil. Daar wordt aan gewerkt, het is de voorbije weken merkelijk beter geworden.”

Programma verder ongewijzigd

“Zittend kan ik moeilijker mijn kracht overbrengen op de pedalen. Rechtstaand is er geen probleem, maar in het zadel is het niet evident. De spieren rond te heup zijn nog iets te zwak. Daarnaast was er, net voor de hoogtestage in de aanloop naar de UAE Tour, een probleem met de tanden, waardoor ik opnieuw een week out was. Ik was gewoon niet klaar voor de UAE Tour, dus beslisten we mijn seizoen later aan te vatten.”

Die perikelen hebben geen invloed meer op de rest van zijn seizoen”, stelt Hirschi. “Na het Ardense drieluik staan respectievelijk de Ronde van Romandië, de Ronde van Zwitserland, de Tour de France en de Olympische Spelen op de agenda. Ik weet dat de absolute topvorm er nu nog niet is, maar de Ardense klassiekers zijn eendagskoersen. Daarin is toch veel mogelijk. In de Ronde van het Baskenland, waarin ik in dienst van Pogacar en McNulty reed, heb ik goed opgebouwd.”

Energie sparen

Hirschi verkende intussen het nieuwe parcours van de Amstel Gold Race. “Moeilijk in te schatten. Het is voor iedereen nieuw. Maar ik durf het toch te vergelijken met de Canadese WorldTour-wedstrijden in Québec en Montréal. Dus verwacht ik ook dat het zal samenblijven tot drie ronden van het einde. En als iedereen wat moe is, zal de koers ontploffen. Het wordt dus belangrijk om in de eerste koershelft zoveel mogelijk energie te sparen.”

Roglic is een naam die iedereen op zijn favorietenlijstje heeft staan, maar Hirschi verwacht ook de toppers van de kasseikoersen. “Mannen die nog een sprint in de benen hebben. Het zou zomaar op een spurt kunnen uitdraaien. Dan denk ik aan Wout en Mathieu. Ah? Doet Mathieu niet mee…?”

Bij UAE Team Emirates deelt Marc Hirschi het kopmanschap met Matteo Trentin. “We hebben nog niet over de tactiek gepraat, maar uiteraard gaan we goed samenwerken. In de finale is het altijd goed meerdere pionnen te hebben. Dan kunnen we spelen. Eentje kan aanvallen, de andere kan die vlucht beschermen en omgekeerd.”