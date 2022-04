UAE Emirates met Marc Hirschi en titelverdediger Tadej Pogacar in Luik

Vorig jaar wist Tadej Pogacar met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste monument op zijn naam te schrijven. Zondag staat hij aan de start van La Doyenne om zijn titel te verdedigen. Dat doet hij met onder ander Marc Hirschi aan zijn zijde.

Hirschi eindigde twee jaar terug, net na zijn succesvolle Tour de France, nog als tweede in Luik-Bastenaken-Luik. De Zwitser kwam destijds als derde over de streep, maar de nummer twee Julian Alaphlippe (die overigens even dacht dat hij won) werd gedeclasseerd na een gevaarlijke manoeuvre in de sprint. Pogacar, uiteindelijk derde in die editie, werd daarbij ook gehinderd. De Sloveen kwam in 2021 echter terug om de zege op te halen.

In de Waalse Pijl kon Pogacar niet imponeren: hij werd slechts twaalfde op de Muur van Hoei. Naar eigen zeggen is dat “geen probleem richting Luik”. Aan zijn team zal het alvast niet liggen, want de tweevoudig Tourwinnaar krijgt, naast Hirschi, ook George Bennett, Vegard Stake Laengen, Jan Polanc, Marc Soler en Diego Ulissi met zich mee.