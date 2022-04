Tadej Pogacar twaalfde in Waalse Pijl: “Geen probleem richting Luik”

Tadej Pogačar was vooraf een van de grote favorieten voor de Waalse Pijl, maar de kopman van UAE Emirates moest genoegen nemen met een twaalfde plaats. Op de Muur van Hoei kon hij de laatste punch van winnaar Dylan Teuns niet volgen. “Ik ging over mijn limiet heen”, vertelt hij na afloop.

“Het was een heel zware wedstrijd met een zware finale, maar ik heb mijn best gedaan”, aldus Pogačar. “Ik ben over mijn limiet heen gegaan. Ik kwam nog naar voren op 200 meter van de finish en ik hoopte het te kunnen afmaken, maar de lactaat spoot uit mijn oren. Ik moest toen nog een stukje…”

Nadat de 23-jarige Sloveen eerder dit jaar indruk maakte in onder meer de UAE Tour (eindwinst), Strade Bianche (winst), Tirreno-Adriatico (eindwinst) en ook de Ronde van Vlaanderen (vierde) kon hij dat op de Muur van Hoei niet. “Ik zie het niet als een moment van zwakte. Het is een eendagskoers en dan kan je soms niet je beste dag hebben”, legt hij uit. “En soms ben je heel goed.”

Toch is de Waalse Pijl hem bevallen. “Ik vind het een leuke wedstrijd. Het is heel lastig en het parcours is iets veranderd. Maar ik kijk meer uit naar Luik”, vertelt Pogačar. Moet hij zich nu zorgen maken richting zondag? “Nee hoor, ik zie geen probleem. Twee jaar geleden was ik negende hier en verliep de finale ongeveer hetzelfde, en uiteindelijk zat ik in Luik in de voorste groep die streed om de zege. Ik zit vol motivatie voor zondag.”