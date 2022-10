UAE Emirates-manager investeert in 16-jarige Spanjaard en dat is er niet zomaar een

Het is een trend die we steeds vaker terugzien in het moderne wielrennen. Junioren die de beloftencategorie overslaan en meteen naar de profs gaan, terwijl andere teams – zoals Jumbo-Visma en Team DSM – al bij de junioren beginnen te scouten. UAE Emirates-teammanager en meesterscout Joxéan Fernández gaat nog een stapje verder: hij vertelt aan WielerFlits dat hij nu al een Spaanse nieuweling ondersteunt, die komend seizoen eerstejaars junior is.

De betreffende nieuweling is zestien jaar, hij heet Marcos Freire en komt uit Torrelavega. Gezien die plaats én de achternaam van de jonge Spanjaard, moeten er belletjes gaan rinkelen. Het betreft namelijk de oudste zoon van drievoudig wereldkampioen Óscar Freire, die onder andere jarenlang furore maakte in het shirt van Rabobank. Van 2003 tot en met 2011 reed hij negen seizoenen lang bij de Nederlandse formatie, waarin de klassiekerspecialist één keer wereldkampioen werd, drie keer Milaan-San Remo won, het puntenklassement in de Tour de France 2008 op zijn naam zette, Gent-Wevelgem pakte en talloze andere zeges.

Zijn oudste zoon werd op 16 juli 2006 geboren in Zwitserland, waar Freire op dat moment woonde. De markante Spanjaard miste destijds de bevalling, omdat hij de Tour de France reed. Dat jaar won Freire twee etappes. Vijf dagen na de geboorte stapte hij in de negentiende etappe niet meer op vanwege griep. Zijn zoon is intussen zestien jaar oud en geldt ook als een talent bij de Spaanse nieuwelingen. Hij werd dit jaar provinciaal kampioen (Cantabrië) op de weg en in de tijdrit, terwijl hij brons pakte op het veldritkampioenschap. Net als zijn vader heeft hij een sterk eindschot, maar is hij ook niet bang om te koersen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht dat is gedeeld door @oscarfreiree

Dat uitgerekend Matxín uitkomt bij Freire junior, is geen verrassing. De twee kennen elkaar goed door vader Óscar. “Ik was zijn ploegleider bij de junioren en beloften, vele jaren geleden”, legt Fernández uit. “Daarna heeft Óscar mij geholpen aan een goede baan bij Mapei en zo ben ik het profwielrennen ingerold. Dat heeft eraan bijgedragen dat onze sterke band die we al hadden van bij de amateurs, nog sterker werd bij de profs. Nu wil ik graag zijn zoon helpen. Denk aan ondersteuning in de vorm van schoenen, kleding, een fiets en ander materiaal. Óscar is een heel goede vriend van mij en dus de rest van de Freire-familie ook.”

Marcos Freire maakt komende winter de overstap naar de junioren, waar hij zich voor het eerst zal mengen met de internationale concurrentie. De 16-jarige Spanjaard zal uitkomen voor Bathco, het team waar ook UAE Emirates-wonderkind Juan Ayuso zijn juniorenjaren doorbracht. Daar zal blijken of Freire junior iets van het talent van zijn vader heeft meegekregen.