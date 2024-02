maandag 26 februari 2024 om 16:47

UAE Emirates gist naar oorzaken voor inzinkingen Vine en McNulty op slotdag UAE Tour

Het zag er rooskleurig uit voor UAE Emirates voorafgaande aan de slotrit van de UAE Tour: Jay Vine was klassementsleider en Brandon McNulty stond derde. Op de top van Jebel Hafeet, de beklimming waar de ronde eindigde, stond geen van beiden echter meer in de top-twintig van de algemene rangschikking. Wat ging er mis?

“Wat Brandon betreft, wisten we vanaf de start al dat hij niet goed was, want de dag ervoor voelde hij zich al niet super”, zei teammanager Mauro Gianetti in gesprek met Global Cycling Network. “Jay was goed, maar er zit een verschil tussen je gevoel wanneer je in het midden van het peloton zit en wanneer je begint aan een beklimming. Dit is ook de eerste koers voor Jay, dus waarschijnlijk mist hij veel volume. In de winter kon hij namelijk lang niet trainen vanwege een blessure.”

Waaiers

Vine zelf vertelde dat hij ook gekookt was door het hoge tempo voorafgaande aan Jebel Hafeet. Doordat het op de kant ging, was het geen rustige aanloop naar de voet en verbrandde de Australiër naar eigen zeggen al zo’n 4000 calorieën. “Als er geen waaiers waren geweest, heb je misschien 1500 calorieën verbrand aan de voet. Het is dan een gemakkelijke dag met aan het einde een tijdritinspanning. Maar vandaag was het veel, veel zwaarder en had ik uiteindelijk gewoon de benen niet meer.”

“Toen ze een eerste keer doortrokken, voelde ik het. Als ik het misschien vijf, zes minuten iets gemakkelijker had gehad tijdens het waaierrijden, was ik wellicht in staat geweest om aan te klampen tot de laatste drie kilometer, maar waarschijnlijk was ik dan alsnog gelost en misschien had ik kramp gekregen. Ik heb mijn best gedaan en ben blij met hoe ik gereden heb”, aldus Vine, die 32ste werd in de rit, op meer dan vier minuten van dag- en eindwinnaar Lennert Van Eetvelt. McNulty verloor meer dan twintig minuten op de Belg.

Gianetti liet ook nog aan GCN weten dat de teamdokter McNulty en Vine zal onderzoeken om de precieze oorzaken voor de teleurstellende optredens te achterhalen.