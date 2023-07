UAE Emirates en Tadej Pogacar in nieuwe Netflix-serie over Tour de France

In de eerste serie van Tour de France: Unchained was Tadej Pogačar nog de grote afwezige, maar in het tweede seizoen van de Netflix-serie zal de Sloveense topfavoriet wel een rol spelen. Streamingsdienst Netflix heeft namelijk bekendgemaakt dat UAE Emirates ook onderdeel zal zijn van de serie over de Tour 2023.

“Hi, ik ben Tadej Pogačar en wij doen mee aan het tweede seizoen van Tour de France: Unchained op Netflix”, vertelt Pogačar in een kort promofilmpje op sociale media. Op het moment van opname zal hij niet geweten hebben dat hij in de etappe over de Col de la Loze een flinke inzinking zou krijgen in de strijd om de eindzege.

Volgens journalist Daniel Benson van GCN moet wel een kanttekening gezet worden bij de deelname van UAE Emirates aan de Netflix-serie. Alle beelden zullen namelijk aangeleverd worden door het team zelf en niet geschoten worden door cameramensen van Netflix, dat het maakt in samenwerking met France Télévisions. Daarnaast zijn er interviews met hoofdrolspelers, maar niet op het niveau van de andere deelnemende teams.

In juni 2023 ging de eerste serie van Tour de France: Unchained in première. Daar werkten in totaal zeven teams aan mee, waaronder Jumbo-Visma, Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck.

Rendez-vous pris avec Tadej Pogacar pour la saison 2 de Tour de France : Au cœur du peloton ! pic.twitter.com/xf5jPCNaZ4 — Netflix France (@NetflixFR) July 21, 2023