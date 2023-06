‘Tour de France: Unchained’ verklaart de essentie van wielrennen en haar verhalen op Netflix

Bereid je voor op Steve Chainel op je beeldscherm als je de nieuwe Netflix-serie ‘Tour de France: Unchained’ gaat kijken. De oud-wielrenner en -veldrijder, tegenwoordig actief bij de Franse Eurosport, is namelijk de expert die uitleg geeft over wat wielrennen precies inhoudt en wat de Tour de France betekent. WielerFlits mocht de eerste drie afleveringen van de reeks alvast bekijken.

“Het zijn 21 etappes met elke dag een winnaar. En de renner met de beroemde gele trui is de renner met de beste tijd na de 21 etappes.” Het is Steve Chainel, voormalig renner van FDJ, AG2R La Mondiale en Cofidis, die de Tour de France introduceert. Dat is niet gek, want met de serie op Netflix wil het wielrennen bovenal een nieuwe doelgroep aanboren. Mensen of sportliefhebbers die voor het eerst kennismaken met de koers, met de Tour de France.

Ook het spelletje wordt uitgelegd. “Wielrennen is geen individuele sport. Er zijn 22 teams met elk acht renners die samenwerken om hun kopman te laten winnen”, vertelt de Fransman. Niet dat hij de David Attenborough van de serie is, maar hij komt iedere aflevering soms even in beeld om een bepaalde situatie te duiden, over tactische keuzes of als het om de ‘regels’ van het wielrennen gaat.

Ook Eurosport-presentatrice Orla Chennaoui en oud-wielrenner David Millar vullen die rol in, al hebben zij een bescheiden rol in de eerste drie afleveringen.

In navolging van Drive to Survive

Voor doorgewinterde wielervolgers, en daar rekenen we jullie als vaste lezers van WielerFlits ook toe, kan dat soms een beetje raar overkomen. Waarom moet dat allemaal uitgelegd worden? Eigenlijk heeft de serie ‘Formula 1: Drive to Survive’ de lat heel hoog gelegd. Die reeks werd een hit op Netflix en zorgde voor grote interesse in de autosport.

F1-directeur Stefano Domenicali vertelde vorig jaar aan Motorsport.com dat de sport meer fans trok en vooral ook een jongere doelgroep wist te bereiken. Daarnaast zorgde de serie voor een groeiende populariteit van Formule 1 in Amerika, dat daarvoor vooral gefocust was op raceklasses als NASCAR en IndyCar.

Er kwamen vervolgens ook gelijksoortige series over golf en tennis, en nu dus ook over het wielrennen. Het is allemaal bedoeld om de interesse in het wielrennen te vergroten, meer mensen naar het wielrennen te trekken en op die manier de sport ook interessanter te maken voor sponsoren.

Achter de schermen

Dat maakt de serie overigens niet minder interessant voor de wielerfan. Hoofdrolspelers als Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Primož Roglič, Fabio Jakobsen, Thibaut Pinot komen aan het woord en daarnaast vertellen ploegmanagers en ploegleiders als Patrick Lefevere, Richard Plugge, Jonathan Vaughters, Marc Madiot, Grischa Niermann, Tom Steels hun verhaal. De grote afwezige is wel Tadej Pogačar; zijn ploeg UAE Emirates werkte niet mee en dus komt hij niet uitgebreid aan bod.

De cameraploeg van Netflix, dat samenwerkte met France Télévisions, was bij de acht teams die wel meewerkten welkom in de ploegbus, bij meetings met de ploegleiding, in volgwagens en in de hotels. Het koersverloop van de Tour 2022 wordt in grote lijnen in beeld gebracht, al zijn daarbij wel complete ritten overgeslagen en worden valpartijen met regelmaat uitgelicht. Niet alleen uit de Tour overigens, maar ook uit de Ronde van Polen en Parijs-Roubaix bijvoorbeeld.

Zie het dus niet als een ’terugblik’ op de Tour de France, want naast de koersbeelden staan vooral de verhalen – binnen en buiten de koers – centraal. Daarbij worden ook de dilemma’s en tegenstellingen opgezocht (en soms uitvergroot) en staan vreugde en verdriet dicht bij elkaar, inclusief spannende of soms dramatiserende muziek.

