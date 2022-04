‘Jumbo-Visma in poleposition voor Dylan van Baarle’

Koerst Dylan van Baarle volgend jaar in het tenue van Jumbo-Visma? Volgens het Algemeen Dagblad kan de 29-jarige allrounder rekenen op interesse van meerdere ploegen, maar ligt het Nederlandse team in poleposition. Ook een langer verblijf bij INEOS Grenadiers is een optie.

Van Baarle kan zijn aflopende contract bij INEOS Grenadiers dus verlengen, maar heeft volgens het AD ook andere opties. Zo zou UAE Emirates, de ploeg van de regerende Tourwinnaar Tadej Pogačar, eveneens interesse hebben in de Nederlander. Laatstgenoemde lijkt echter vooral oren te hebben naar een overstap naar Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie van Richard Plugge voert vergevorderde onderhandelingen met Van Baarle.

Veelzijdigheid

Jumbo-Visma is nog altijd druk bezig om de klassiekerkern rond Wout van Aert te versterken en Van Baarle kan in koersen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix een cruciale rol vervullen voor de Belgische kampioen. De Zuid-Hollander is, vanwege zijn veelzijdigheid, ook een potentiele meesterknecht voor Primož Roglič in de grote rondes. Van Baarle heeft zich daarnaast al bewezen als rittenkaper en (mede-)kopman in de klassiekers.

Van Baarle heeft overigens een verleden bij de opleidingsploeg van Rabobank, de voorloper van Jumbo-Visma, en heeft al samengewerkt met verschillende stafleden die nu bij Jumbo-Visma zitten. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de knoop op korte termijn doorgehakt.