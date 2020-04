U23-rittenkoersen blijven hopen: “Verplaatsing Tour de France is een kans voor ons”

Heel de wielerwereld maakt zich – logischerwijs – druk om het doorgaan van allereerst de Tour de France, gevolgd door de monumenten, de overige grote rondes en de andere klassiekers. Dan hebben we het over het mannenpeloton, want de vrouwen staan nog in de wachtrij. Dat geldt ook voor de junioren en beloften, die dáárna pas aan de beurt komen. WielerFlits legde zijn oor te luister bij de vijf grotere klimkoersen in het U23-circuit.

Tour de l’Avenir

De mini-Tour de France is ook bij de beloften de belangrijkste wedstrijd voor jong talent om zich te laten gelden en zichzelf in beeld te rijden bij de profteams. De laatste drie winnaars heten Egan Bernal, Tadej Pogačar en Tobias Foss. Deze UCI Nation’s Cup U23-wedstrijd (waarin renners het dus in landenteams tegen elkaar opnemen) stond oorspronkelijk gepland van 7 tot en met 16 augustus. “Op dit moment is er nog geen beslissing genomen”, stelt Philippe Bouvet, die naast journalist bij l’Equipe ook perschef van de Ronde van de Toekomst is. “De grootste problemen zijn het krijgen van toestemming van de lokale autoriteiten en of we wel of niet de mogelijkheid hebben om ons peloton te laten escorteren door de nationale gendarmerie.”

Een ander struikelblok dat hij aanstipt, is het feit dat de Franse grenzen vooralsnog grotendeels op slot zitten. Een internationaal deelnemersveld is daardoor op dit moment geen sinecure. De organisatie zit volgens Bouvet met veel vragen. “Maar het verplaatsen van de Tour (naar 29 augustus tot en met 20 september, red.) is een goede kans voor ons. Want het was heel simpel: als beide wedstrijden gelijktijdig hadden plaatsgevonden, dan had de Tour de l’Avenir (elf etappes, red.) niet kunnen doorgaan. De ASO helpt ons met de organisatie door bijvoorbeeld auto’s van de organisatie en motards voor ons beschikbaar te stellen. Uiteraard zou de interesse van media en het publiek ook in het niet vallen als beide koersen tegelijkertijd plaatsvinden.”

Giro d’Italia U23

Ook bij de BabyGiro – die in 2017 nieuw leven werd ingeblazen – heerst er onduidelijkheid. Deze koers (elf etappes) stond aanvankelijk op het programma van 4 tot en met 14 juni. Eerder werd al bekend dat de UCI al haar wedstrijden tot en met 1 juli schrapt. “Na de recente richtlijnen van de UCI en de FCI (de Italiaanse wielerbond, red.) en in samenwerking met de overheidsinstanties die de heropstart van de sportactiviteiten regulieren, stellen wij de komende weken een nieuwe datum voor de Giro d’Italia U23 vast en gaan we die communiceren”, luidt het positieve bericht vanuit Italië. Daar is RCS Sport overigens niet betrokken bij de U23-koers, waar de ASO dat in Frankrijk wel is.

De wens is om de koers nog in 2020 te laten plaatsvinden, zodra de noodsituatie overwonnen is. “Wij hopen dat de Giro d’Italia U23 een gelegenheid kan zijn om de gebieden die we zullen doorkruisen te revitaliseren”, stelt de organisatie. “Daarnaast hopen we Italiaanse renners de kans te bieden om hun sportieve groei nog tijdens het lopende kalenderjaar te hervatten.” De laatste drie edities van de Italiaanse beloftenkoers werden gewonnen door Pavel Sivakov (nu Team Ineos), huidig Russisch kampioen Alexander Vlasov (nu Astana) en Andrés Camilo Ardila (nu UAE-Emirates). Dit jaar zouden vrijwel alle vooraanstaande U23-teams meedoen.

Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc

De derde belangrijke afspraak voor klimmers in het U23-circuit, is de loodzware Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc. Deze koers vindt jaarlijks plaats in het noordwesten van Italië, met uitstapjes naar Frankrijk en Zwitserland. Ze kent Mauri Vansevenant (per 1 juli Deceuninck-Quick-Step), Vadim Pronskiy (nu Astana) en Sivakov als laatste drie winnaars. Ook renners als Thibaut Pinot, Fabio Aru (twee keer) en Robert Power wisten deze wedstrijd in het verleden te winnen. De afgelopen twee jaar stond er met Kevin Inkelaar (nu Bahrain-McLaren) een Nederlander (tweede in 2018 en derde in 2019) op het podium. Wijlen Bjorg Lambrecht (2017) en Laurens De Plus (2015, nu Jumbo-Visma) deden dat als runner-up ook.

Waar de Tour de l’Avenir en de Giro d’Italia U23 dit jaar nog hopen op doorgang, heeft de organisatie van de Giro della Valle d’Aosta (stond op de kalender van 14 tot en met 19 juli) besloten om – zoals je eerder al op WielerFlits kon lezen – dit jaar geen koers te organiseren. “We hebben geprobeerd om het harde besluit uit te stellen, in de hoop dat deze nachtmerrie snel zou eindigen”, vertelt koersdirecteur Riccardo Moret. “Nu duidelijk is dat dit niet snel gaat gebeuren, blijven we hopen dat deze situatie zo snel mogelijk achter ons ligt en dat de wielerwereld weer terugkeert naar hoe het was. Wij hopen de U23-kampioenen volgend jaar weer tegemoet te zien. In 2021 starten we met frisse moed, sterker dan ooit tevoren.”

Ronde de l’Isard

Na de klassiekers in het voorjaar betekent de Ronde de l’Isard in mei altijd de start van het U23-seizoen voor de echte klimmers. Deze koers vindt steevast plaats in de Pyreneeën. Dit jaar zou het een bijzondere editie worden, omdat wijlen Raymond Poulidor de laatste jaren het gezicht van deze koers was. Oorspronkelijk zou de Ronde de l’Isard plaatsvinden van 20 tot en met 23 mei. Daarin waren een vlakke etappe, drie bergritten en een ploegentijdrit opgenomen. De laatste drie jaren kroonden Andrea Bagioli (nu Deceuninck-Quick-Step), Stephen Williams (nu Bahrain-McLaren) en opnieuw Sivakov zich tot eindlaureaten. De Rus won in 2017 bijna alle grote klimkoersen.

Waar de Tour de l’Avenir en de Giro d’Italia U23 nog enigszins een rookgordijn optrekken, is de organisatie van de Ronde de l’Isard duidelijker. “We zijn in afwachting op goedkeuring van de UCI”, laat koersdirecteur Guy Sans ons weten. “We willen graag doorgaan in het weekend van donderdag 17 tot en met zondag 20 september. Eind mei of uiterlijk begin juni, verwacht ik je daarover te kunnen informeren.” In dat geval zou de Franse klimkoers plaatsvinden in het weekend voorafgaand van het WK op de weg in Zwitserland. Voor dat bergachtige WK zou het een ideale voorbereidingskoers zijn.

Vanuit Nederland is SEG Racing Academy al een aantal jaar van de partij en de organisatie bevestigt dat ook Jumbo-Visma Development Team de koers aan haar programma had toegevoegd. Of dat straks nog steeds in het programma past, is onbekend. Overigens doen vooral de Belgische beloften het goed de laatste tien jaren. In 2010 won Yannick Eijssen deze koers, net als Louis Vervaeke in 2014 en de betreurde Lambrecht in 2016. Niels Vandyck (derde in 2012), Dylan Teuns (derde in 2013), Tiesj Benoot (derde in 2014), Laurens De Plus (tweede in 2015), nogmaals Lambrecht (tweede in 2017), Steff Cras (derde in datzelfde jaar) en Julian Mertens (derde in 2018) stonden eveneens op het eindpodium.

Vredeskoers U23

Waar de beide Italiaanse koersen en de Ronde de l’Isard voor merkenteams zijn, behoren de Ronde van de Toekomst en de Tsjechische Vredeskoers tot de UCI Nation’s Cup U23. Ook de laatste wedstrijd wil dit jaar alsnog graag plaatsvinden. Deze staat traditiegetrouw gepland tijdens het eerste weekend van juni. Vorig seizoen was het Noorse toptalent Andreas Leknessund (die in 2021 de overstap maakt naar Team Sunweb) daar de beste, waarmee hij in de voetsporen trad van Pogačar (2018) en opnieuw Lambrecht (2017). “Wij hebben donderdag 3 tot en met zondag 6 september aangevraagd bij de UCI”, vertelt Jan Brychta ons namens de organisatie. “Maar dan moet de mondiale crisis wel eerst onder controle zijn, uiteraard. We hopen op het beste!”

Voorlopige kalender met de voornaamste U23-(ritten)koersen

07/08 > 16/08: Tour de l’Avenir

03/09 > 06/09: Vredeskoers U23

17/09 > 20/09: Ronde de l’Isard

21/09: WK tijdrijden U23 ( )

25/09: WK wegrit U23 ( )

???: Giro d’Italia U23

> 2021: Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc