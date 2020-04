Ook belangrijke U23-rittenkoers Giro della Valle d’Aosta sneuvelt vrijdag 10 april 2020 om 16:56

In een persbericht melden de organisatoren de afgelasting van de Giro della Valle d’Aosta, tot nader order een van, zo niet dé belangrijkste rittenkoers voor jongeren onder de 23 jaar.

De 57ste editie van de Giro delle Valle d’Aosta (letterlijk: de Ronde van de Aostavallei) had van 14 tot en met 19 juli moeten doorgaan, maar volgens de organisatoren is er te veel giswerk rond de coronacrisis. “In het licht van de toegenomen moeilijkheden en zeer weinig positieve garanties hebben we met pijn in het hart besloten om de datum van ons event met een jaar op te schuiven”, aldus de organisatoren.

De ‘Petit Tour’, zoals ze hun wedstrijd graag noemen, werd vorig jaar nog gewonnen door Mauri Vansevenant. De jonge West-Vlaming werd plots gegeerd wild op de transfermarkt en tekende uiteindelijk een profcontract bij Deceuninck-Quick-Step. Andere mooie namen op de erelijst zijn Thibaut Pinot (2009), Fabio Aru (2011 en 2012), Robert Power (2015) en Pavel Sivakov (2017).