Twijfels stemmen Van der Poel tot nadenken: “Perfecte winter is er eentje zonder veldrijden”

Mathieu van der Poel is niet weg te denken uit de cross, maar twijfels over zijn huidige vormpeil stemmen de renner van Alpecin-Deceuninck toch tot nadenken. “Als ik niet cross, heb ik wel een goede opbouw. Dat is het probleem: het is zo druk”, laat hij weten aan het Algemeen Dagblad.

Voor Van der Poel was Tirreno-Adriatico een koers met twee gezichten. In de sprintetappes maakte de Nederlander indruk als laatste man voor Jasper Philipsen, maar in de lastigere heuvelritten moest Van der Poel al snel afhaken. Het stemt de klassiekerspecialist tot nadenken. “De wereldtitel veldrijden was iets unieks, maar ik heb na het WK maar even rust gehad en daarna veertien dagen getraind in Spanje – niet genoeg om in topvorm te zijn.”

Alternatieve aanpak?

“Het is gewoon heel moeilijk om keuzes te maken, maar er is ook nog niets verloren. Als het volgende week meevalt in Milaan-San Remo, zegt iedereen dat het de juiste aanpak was. Zo gaat het altijd.” Toch denkt Van der Poel wel eens na over een alternatieve winteraanpak, zonder de cross. “Vorig jaar kwam het natuurlijk door de rug, maar als ik niet cross, heb ik wel een goede opbouw. Dat is het probleem: het is zo druk. Ik wilde voor geen geld van de wereld het WK in Hoogerheide missen. Maar als ik nu de perfecte winter zou moeten uittekenen, zou dat er eentje zonder veldrijden zijn.”

Van der Poel heeft nu echter weinig tijd om na te denken over zijn verdere toekomstplannen, want zaterdag wacht alweer Milaan-San Remo. Wat verwacht MVDP van de eerste monumentale klassieker van het seizoen? “Ik denk niet dat ik nog heel veel kan doen met extra training deze week. Het is vooral zaak dat ik goed herstel van de Tirreno. En als er één wedstrijd is waar je niet de beste hoeft te zijn om toch te kunnen winnen, dan is het wel Milaan-San Remo.”