Twijfels bij Michael Valgren, goed twee maanden na zware val in Route d’Occitanie

Michael Valgren is nog altijd aan het revalideren na zijn zware valpartij in La Route d’Occitanie, maar zit met de nodige twijfels. De Deense klassiekerspecialist van EF Education-EasyPost liep een ontwrichte heup, gebroken bekken en een knieblessure op en dit zou weleens gevolgen kunnen hebben voor zijn (sportieve) toekomst.

Met name de blessure aan zijn heup zou weleens voor problemen kunnen zorgen. De 30-jarige Valgren liet zich afgelopen vrijdag in het ziekenhuis onderzoeken op necrose. Dit is het afsterven van cellen en weefsel ten gevolge van beschadiging. “Ze kunnen momenteel nog niet vaststellen of ik last heb van necrose, maar de dokter heeft me wel verteld dat er een risico is”, laat hij weten aan TV 2 Sport.

“Ze kunnen dit pas echt uitmaken na drie tot zes maanden. Mocht er sprake zijn van necrose, dan zou dat betekenen dat er een dode plek op het bot zit. Dan moet je op een gegeven moment een kunstheup laten plaatsen, aangezien er geen bloedtoevoer meer is naar het bot. Ik denk dat vijftien tot twintig procent van de mensen met eenzelfde operatie (Valgren werd een week na zijn val in Monaco geopereerd, red.) een kunstheup krijgt.”

Koersen met een kunstheup?

Koersen met een kunstheup: is dat überhaupt wel mogelijk? Valgren tast in het duister en wil er ook nog niet te veel aan denken. “Of het kan? Ik denk het wel, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb er geen controle over en dus wil ik me er liever niet op concentreren.” De Deen gaat nog altijd uit van een volledig herstel. “Volgens de dokter is het normaal dat mijn heup er momenteel zo uitziet, aangezien ik de spieren en botten nu niet gebruik. Er komt dan ook geen bloed bij.”

“Na een tijdje moeten we dan kijken hoe het evolueert. Ik ben niet nerveus, de dokter heeft me namelijk verzekerd dat mijn heup er momenteel uitziet zoals het hoort. Het is zaak om het goed in de gaten te houden. Over zes weken is er een nieuwe controle.”