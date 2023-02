Tadej Pogacar verkiest Ruta del Sol boven UAE Tour

Tadej Pogacar zal zijn titel in de UAE Tour (20-26 februari) niet verdedigen. Dat heeft zijn ploeg UAE Emirates bekendgemaakt. De Sloveen laat de wedstrijd in de Emiraten aan zich voorbij gaan om de Ruta del Sol (15-19 februari) te betwisten.

Pogacar won de UAE Tour – zeer belangrijk voor zijn team UAE Emirates – zowel in 2021 als 2022. Dit jaar zou hij wereldkampioen Remco Evenepoel treffen in het Midden-Oosten, maar dat gaat gaat dus niet door. In de Ruta del Sol staan onder anderen Enric Mas, Carlos Rodríguez en Mikel Landa op de voorlopige startlijst.

Het seizoensdebuut van Pogacar is overigens al twee dagen voor het begin van de Ruta del Sol. Op 13 februari zal de tweevoudig Tour de France-winnaar aan de start staan van de Clásica Jaén Paraiso, een gravelkoers in Andalusië.

Buikgriep

“Ik heb zin in deze wedstrijden, om weer een rugnummer op te spelden en bij het team te zijn”, zegt Pogacar in een reactie op de site van UAE Emirates. “Ik heb de laatste weken koers op televisie gekeken. Daar heb ik van genoten, maar ik wenste ook om mee te doen aan de actie. De voorbereiding is goed geweest. Ik heb buikgriep gehad in januari, wat niet heel fijn was, maar gelukkig is dat voorbij en voel ik me weer gezond.”

“Het is mooi om wat nieuwe wedstrijden te ontdekken. Ik kijk uit naar wat Jaén en Andalusië voor ons in petto hebben. Ik kan niet wachten om weer te koersen”, aldus de 24-jarige renner.

Selecties UAE Emirates

In de Clásica Jaén Paraiso voert Pogacar een selectie aan met daarin ook Sjoerd Bax, Alessandro Covi, Marc Hirschi, Domen Novak, Matteo Trentin en Tim Wellens. In de Ruta del Sol zijn George Bennett en Rafal Majka erbij in plaats van Marc Hirschi en Matteo Trentin.

