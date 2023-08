zaterdag 26 augustus 2023 om 08:49

Tweede ritzege in Scandinavië voor Lorena Wiebes: “Dit was een heel zware opgave”

Lorena Wiebes knalde vrijdag op dominante wijze naar de winst in de Tour of Scandinavia. Na een lastige etappe kon de Nederlandse renster nog rekenen op haar snelle benen en klopte ze, ogenschijnlijk gemakkelijk, Liane Lippert en Cecilie Uttrup Ludwig. “Dit was anders dan normaal sprinten.”

“Ik ben blij dat ik het werk van SD Worx heb kunnen afmaken. Ashleigh Moolman-Pasio maakte het extra zwaar door aan de voet van de klim al door te trekken. Daarna viel het even stil, maar toen gingen ze weer sprinten en dat met nog driehonderd meter te gaan”, aldus Wiebes op de ploegsite van SD Worx. “Ik moest dus ook starten. Dit is een hele mooie overwinning, maar het kostte wel energie.”

Wiebes heeft het natuurlijk over de zware slotkilometer in de Tour of Scandinavia, die flink bleef oplopen tot het einde. Een vlakke sprint was het dus zeker niet. “Dit was anders dan normaal sprinten. Het duurde meer dan een minuut. Je moet gewoon heel hard gaan, vol gas tot aan de finish. Gelukkig kon ik het werk van mijn teamgenoten afmaken. Ik had een goed gevoel op de beklimmingen vandaag, dus ik ben blij met mijn vorm.”