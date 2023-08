vrijdag 25 augustus 2023 om 14:51

Lorena Wiebes wint met overmacht op lastige aankomst in Tour of Scandinavia

Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Tour of Scandinavia gewonnen. De renster van SD Worx versloeg Liane Lippert en Cecilie Uttrup Ludwig op een lastige aankomst in Larvik. Uttrup Ludwig blijft de nieuwe leidster in het algemeen klassement.

Na de zware tweede dag in Scandinavië moest er weer geklommen worden in rit drie. De etappe was wel minder zwaar, onderweg lagen er ‘slechts’ twee gecategoriseerde beklimmingen. In de laatste kilometers liep de weg echter weer stevig omhoog, waardoor we een zware finale kregen.

Voor die finale kregen we een gesloten koers. Een aantal rensters, waaronder Audrey Cordon-Ragot en Carina Schrempf, probeerden het hazenpad te kiezen, maar kenden geen succes. Zodoende werd er met een peloton naar de slotkilometer getrokken. In de lastige slotkilometer lag het tempo hoog, maar niet hoog genoeg om Lorena Wiebes te lossen.

Wiebes veel sneller dan de rest

De snelle Nederlandse vrouw kon daardoor opschuiven in de laatste, wat vlakkere, honderden meters. Vervolgens was er niets te doen aan de sprint van Wiebes, die met een groot verschil als eerste over de streep kwam. Liane Lippert en leidster Cecilia Uttrup Ludwig moesten vrede nemen met plaats twee en drie. Verder eindigden de Nederlandse rensters Amber Kraak (4e) en Annemiek van Vleuten (10e) ook in de top-10. Voor ritwinnares Wiebes is het al haar tweede zege in de Tour of Scandinavia.