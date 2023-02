Tweede plaats ‘het hoogst haalbare’ voor Turner: “Wat een show van Pogacar”

Ben Turner won zaterdag de Vuelta a Murcia, maar in de gravelwedstrijd Jaén Paraíso Interior strandde hij op plek twee. Met die uitslag nam de 23-jarige Brit genoegen. “Tweede was het hoogst haalbare vandaag nadat Pogacar wegreed. Wat een show van hem”, zei Turner voor de camera van Cycling Pro Net.

Pogacar maakte het verschil op meer dan veertig kilometer van de streep. De Sloveen reed weg uit een elitegroepje met onder anderen Turner, dat net daarvoor ontstaan was, en soleerde vervolgens naar de finish. Daarachter wist Turner nog weg te rijden met Tim Wellens en naar de tweede plek te sprinten. “Ik heb zeker plezier gehad. Maar het was een zware dag, zeker na de afgelopen twee koersdagen. Ik zat echt op de limiet”, aldus de renner van INEOS Grenadiers, die zondag ook de Clásica de Almería betwistte.

Hoe verliep de koers nadat Pogacar was ontsnapt? “We probeerden de groep draaiende te houden. Daarna gingen we de finale in… Het was zwaar, het was echt een zware dag. Maar het ging goed. Een nieuwe podiumplaats, dus het ziet er goed uit voor de klassiekers.”

Hirschi: “Pogacar wilde hier graag winnen”

Achter Turner en Wellens sprintte Marc Hirschi naar plek vier. Hij was een van de renners van UAE Emirates die voor de schifting zorgde net voordat Pogacar definitief wegreed. “We wilden het verschil maken voordat we aan de laatste rondes begonnen”, zei hij na afloop. “Aan het einde voelde ik me supersterk. Tim en ik konden gewoon achterin de groep zitten, dus voor ons was het een perfecte dag. (…) Pogacar wilde hier graag winnen, hij voelde zich goed. We hebben het geprobeerd en het pakte goed uit.”

Hirschi genoot van de Jaén Paraíso Interior. “Het is een heel mooie wedstrijd. We komen hier zeker terug. Ik ben ook tevreden met mijn vorm, ik heb een goed begin van het seizoen. Ik ben goed teruggekeerd uit Australië, uit de warmte, en ga nu naar de Algarve.”