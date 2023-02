Tadej Pogacar rondt solo van 40 kilometer af bij seizoensdebuut in Jaén Paraiso Interior

Tadej Pogacar heeft op indrukwekkende wijze de Jaén Paraiso Interior op zijn naam geschreven. De Sloveen, die zijn eerste wedstrijd van het seizoen reed, viel op ruim veertig kilometer van de streep aan en soleerde vervolgens naar de finish. Ben Turner kwam een kleine minuut later als tweede over de streep, na een sprint-a-deux met Tim Wellens.

De organisatie van de Jaén Paraiso Interior kon voor de tweede uitgave van de eendaagse rekenen op de komst van Tadej Pogacar. De tweevoudig Tour de France-winnaar begon maandag zijn seizoen in de Spaanse koers, die in 2022 gewonnen werd door Alexey Lutsenko. De route was ditmaal iets anders dan een jaar geleden, met wat minder hoogtemeters, maar opnieuw moesten de renners de nodige gravelstroken verteren. Bovendien liep een groot deel van deze onverharde paden ook nu weer bergop.

In het eerste wedstrijduur was er een hevige strijd om in de vlucht van de dag te komen. Uiteindelijk lukte het Andrés Camilo Ardila (Burgos-BH), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic), Sergio Samitier (Movistar) en Matthijs Paasschens (Lotto Dstny) om weg te komen. De vijf reden een voorsprong bijeen van ruim zes minuten.

Uitdunning

UAE Emirates, de ploeg van Pogacar, knabbelde al voorzichtig een beetje aan deze voorsprong in aanloop naar de eerste gravelstroken. Daar ging het gas er echter pas echt op. Met nog zo’n negentig kilometer te gaan, werd al een flinke schifting doorgevoerd in het peloton. In eerste instantie bleven slechts 23 renners over waaronder Ben Turner, Pogacar en enkele van zijn UAE Emirates-ploeggenoten. Later kon een ander groepje weer aansluiten, waardoor de hoofdmacht bestond uit 42 coureurs.

Ondertussen dunde ook de kopgroep uit: met nog 65 kilometer te gaan, waren enkel Samitier en Azparren nog overgebleven. Niet veel later ging Samitier in zijn eentje door. Hij had in die fase een voorsprong van nog zo’n twee minuten.

Van Eetvelt opent de (pre-)finale

De eerste aanval vanuit het peloton kwam op vijftig kilometer van het einde van Lennert Van Eetvelt. Het 21-jarige talent van Lotto Dstny kreeg Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech) mee en kon ook nog eventjes gebruikmaken van de diensten van Paasschens, die nog tussen het peloton en de kopgroep inreed. Na enkele kilometers in het offensief kwam Van Eetvelt echter ten val. Würtz Schmidt moest alleen door.

Al snel kreeg de Deen gezelschap. Op de eerstvolgende strook gooide UAE Emirates de knuppel namelijk in het hoenderhok. Tim Wellens trok als eerste door en Marc Hirschi en Tadej Pogacar deden vervolgens vrolijk mee. Slechts een enkeling kon volgen, te weten: Lorenzo Rota, Andreas Kron, Ben Turner en Ben Tulett. Te veel mensen, moet Pogacar gedacht hebben, want met nog 42 kilometer te gaan koos hij voor de aanval.

Pogacar solo

Ben Tulett probeerde de Sloveen nog te volgen, maar hij moest al snel het hoofd buigen. Pogacar begon aan een solo. In geen tijd raapte hij vroege vluchter Samitier op om de Spanjaard enkele kilometers later alweer achter te laten. In de tussentijd breidde Pogi zijn voorsprong op de achtervolgende groep snel verder uit. Bij de eerste passage van de streep, met nog 33 kilometer te gaan, had hij bijna een minuut voorgift op Rota, Kron, Turner, Tulett, Würtz Schmidt, Hirschi, Wellens en de teruggevallen Samitier.

Voor Pogacar was dat geen sein om het wat rustiger aan te doen. In plaats van de voorsprong te consolideren liep hij op de volgende gravelstrook alleen maar verder uit. Bij het ingaan van de tweede en laatste ronde had hij bijna twee minuten te pakken en kon hij al voorzichtig glimlachen. Voorzichtig, want op een strook in de laatste tien kilometer stond Pogacar plots stil langs de weg. Een probleem met zijn versnellingsapparaat, zo leek het.

Strijd om plek twee

Pogacar wisselde snel van fiets en vervolgde zijn weg. Hij verloor door het oponthoud wat van zijn pluimen, maar had nog altijd een marge van een minuut en twintig seconden. Ondertussen groeide de achtervolgende groep wel, omdat een derde groepje aan kwam sluiten.

Al snel was er echter weer afscheiding. Turner trok door en kreeg Wellens mee. Omdat Pogacar nog altijd meer dan een minuut voorsprong had, werkte Wellens mee met de Brit. De twee gingen zodoende strijden om de tweede plek, ver achter Pogacar, die uitgebreid feest kon vieren. In de sprint om plek twee was Turner te snel voor Wellens.