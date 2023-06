Tweede in de Heistse Pijl, maar Meeus is tevreden: “Kooij was de snelste”

Jordi Meeus deed vandaag een gooi naar de zege in de Heistse Pijl, maar moest in de sprint zijn meerdere erkennen in Olav Kooij. Meeus maakte in het flashinterview na afloop echter een opgewekte indruk. “Ik ben tevreden met mijn tweede plaats. Olav was vandaag de snelste”, zocht hij niet naar excuses.

De Heistse Pijl draaide ook dit jaar weer uit op een massasprint, al was er zeker geen sprake van een traditionele aanloop. In de laatste twee kilometer stond er namelijk nog een kasseienklim op het menu en bovendien werd het peloton met nog goed drie kilometer te gaan opgeschrikt door een valpartij. “Ik hoorde veel banden ontploffen, maar ik heb niks van de valpartij gezien. Ik hoop dat iedereen oké is”, blikt Meeus terug op de hectische finale.

“Het was vandaag vooral afzien. Het was heel zwaar naar het heuveltje toe en daarna is het niet meer stilgevallen.” Meeus zat er echter nog wel goed bij na de Heistse Berg en werd uiteindelijk tweede in de eindsprint. “Daar kan ik wel tevreden mee zijn. Ik had niet echt meer een versnelling in de benen. Ik had misschien ietsje vroeger kunnen aangaan, maar ik denk dat de snelste renner heeft gewonnen.”

Meeus, die twee weken geleden nog het Circuit de Wallonie wist te winnen, is tevreden over zijn huidige vormpeil en kijkt dan ook uit naar de volgende koersen. “Mijn vorm is goed en ik kende ook een goede voorbereiding op deze periode. We werken vooral toe naar het Belgisch kampioenschap”, klinkt het.

Ghys ‘onverwacht’ derde: “Sprinter raakte mijn wiel kwijt”

Met Robbe Ghys stond er nog een tweede Belg op het podium van de Heistse Pijl. De coureur van Alpecin-Deceuninck maakte in zijn eerste jaren vooral furore als baanwielrenner, maar timmert nu ook als wegrenner flink aan de weg. “Het is wel lang geleden dat ik in een massasprint een podiumplek pak. Het was niet eens de bedoeling om te sprinten, maar mijn sprinter raakte mijn wiel kwijt. Ik keek achterom en zag niemand, dus toen ben ik mijn eigen kans gegaan.”

Ghys heeft de smaak als wegrenner nu behoorlijk te pakken en hoopt de goede lijn van de voorbije maanden door te trekken. “Ik koers morgen in de Brussels Cycling Classic en daarna volgt de ZLM Tour. Hopelijk volgt later in het jaar ook de Vuelta a España, maar daarvoor richt ik me nog op het WK baanwielrennen.”