Favoriet Olav Kooij rondt ploegwerk Jumbo-Visma met verve af in Heistse Pijl

Olav Kooij heeft de Heistse Pijl 2023 op zijn naam geschreven. De Nederlander werd in een chaotische slotfase perfect gepiloteerd door zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma en wist zijn favorietenstatus in de sprint volledig waar te maken. Kooij bleek te snel voor Jordi Meeus en Robbe Ghys. Tim Merlier was in de slotfase betrokken bij een val en kon zo niet meesprinten.

Het krioelt dezer dagen van de Belgische UCI 1.1- en 1.Pro-koersen. Vandaag was het tijd voor de Heylen Vastgoed Heistse Pijl. In deze eendagskoers was het uitkijken naar rappe mannen als Tim Merlier, Olav Kooij, Jordi Meeus en Casper van Uden. Deze sprinters kregen vandaag de gelegenheid om de degens te kruisen, al kon de Heistse Berg nog roet in het eten gooien. Dankzij deze terugkerende kasseienklim (500 meter aan 5,8%) in volle finale, konden we ons opmaken voor een enerverend wedstrijdverloop.

Vroege vlucht met de nodige Laaglanders

Het was na de start goed vijftien kilometer wachten op een vroege vlucht, maar uiteindelijk kregen Daan Mariën (Baloise-Trek Lions), Mauro Verwilt (Tarteletto-Isorex), Lars Hohmann en Huub Artz ( Metec-SOLARWATT p/b Mantel), Matthijs Büchli (BEAT Cycling) en Lasse Norman Leth (Uno X Pro Cycling) een vrijgeleide van het peloton. Deze zes renners sloegen de handen in elkaar en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van vijf minuten.

Met Robbe De Ryck (Materiel-Velo.com) en André Drege (Team Coop-Repsol) gingen er nog twee renners in de tegenaanval, maar ze belandden in een onvervalste chasse patate en werden na verloop van tijd weer ingerekend door het peloton. Daar zagen we de mannen van Jumbo-Visma de boel controleren in dienst van Olav Kooij, een van de grote favorieten – zo niet dé topfavoriet – voor de overwinning. Hierdoor liep het verschil toch weer langzaam terug.

Stilte voor de storm

De vroege vlucht dunde op de lokale ronde in en rond Heist-op-den-Berg alsmaar verder uit. Büchli moest als eerste renner passen en niet veel later ging het ook te snel voor Hohmann. Norman Hansen, Verwilt, Artz en Mariën bleken over de sterkste benen te beschikken, maar ook deze renners waren een vogel voor de spreekwoordelijke kat. Met nog veertig kilometer te gaan, was de voorsprong geslonken tot onder de anderhalve minuut.

Nog voor het aansnijden van de laatste ronde werden de vier overgebleven koplopers bij de lurven gegrepen, en was de hergroepering een feit. Het was vervolgens wachten op een laatste (mogelijke) explosie op de Heistse Berg. In aanloop naar deze kasseienklim werd het tempo opgedreven. De nervositeit nam zienderogen toe en dit leidde met nog drie kilometer te gaan tot een valpartij van enkele renners. Tim Merlier werd hierdoor opgehouden en was zo plotsklaps uitgeschakeld voor de overwinning.

Door de valpartij kregen we een chaotische slotfase. Op de klim zelf werd niet meer aangevallen, maar Jumbo-Visma trok wel fors door in dienst van Kooij. De Nederlandse formatie wist zijn sprinter in een zetel naar de streep te brengen en Kooij wist het ploegmerk uiteindelijk met verve af te ronden. De jonge Nederlander bleef – na een uitstekende lead-out van Tim van Dijke – met een machtige sprint Jordi Meeus en Robbe Ghys voor.

Voor de 21-jarige Kooij is het zijn vierde zege van het seizoen. Eerder dit jaar was hij al de snelste in een etappe in Parijs-Nice en won hij twee ritten in de Vierdaagse van Duinkerke.