Twee wijzigingen in kalender Topcompetitie 2023

De kalender van de Schwalbe Topcompetitie kent in 2023 twee wijzigingen. De wedstrijdreeks van nationale koersen bestaat volgend seizoen uit zes wedstrijden. De Slag om Woensdrecht is gloednieuw, terwijl de Ronde van Limburg niet georganiseerd gaat worden.

Naast de Slag om Woensdrecht, die eind oktober gepresenteerd werd en start-finish kent in Hoogerheide, zijn ook bekende koersen als de Omloop van de Braakman, de Ton Dolmans Trofee, de Omloop der Kempen, de Omloop om Valkenswaard en de Eurode Omloop opgenomen in de reeks. Op 8 april is de Omloop van de Braakman de openingskoers, terwijl de Eurode Omloop op 10 september als afsluiter dient.

Afgelopen seizoen trok Roel van Sintmaartensdijk aan het langste eind in het eindklassement van de Schwalbe Topcompetitie. Het jaar daarvoor was Bart Lemmen de beste.

Kalender Schwalbe Topcompetitie 2023

Omloop van de Braakman (8 april)

Slag om Woensdrecht (30 april)

Ton Dolmans Trofee (7 mei)

Omloop der Kempen (21 mei)

Omloop van Valkenswaard (3 september)

Eurode Omloop (10 september)