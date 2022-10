Slag om Woensdrecht nieuw op de kalender, Moreno Hofland koersdirecteur

In 2023 staat een nieuwe eendagskoers op de nationale wielerkalender: de Slag om Woensdrecht. De wedstrijd voor elites en beloften staat gepland voor zondag 30 april en gaat deel uitmaken van de Schwalbe Topcompetitie, laat de organisatie van dat klassement weten.

Woensdrecht is gelegen in een wielergekke regio in Noord-Brabant, en tot de gemeente Woensdrecht behoren ook bekende wielerdorpen als Hoogerheide en Huijbergen. De introductie van de Slag om Woensdrecht werd vrijdag bekendgemaakt in het gemeentehuis van Hoogerheide.

De organisatie is in handen van de Brabantse Wal Wielerevents en Moreno Hofland, die eind 2021 stopte met wielrennen, zal de rol van koersdirecteur op zich nemen. De koers zal bestaan uit een omloop van ongeveer 24 kilometer, met start en finish op de Scheldeweg in Hoogerheide.

Liefhebbers zullen die oplopende aankomst in Hoogerheide goed kennen; Mathieu van der Poel en Chantal Blaak werden er in 2018 Nederlands kampioen en het is ook de vaste finishstraat van de GP Adrie van der Poel. In februari wordt daar het WK veldrijden 2023 verreden.