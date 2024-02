vrijdag 9 februari 2024 om 15:55

Twee uit twee voor Mads Pedersen na overtuigende sprint in eerste rit-in-lijn Tour de la Provence

Het is Mads Pedersen gelukt om de eerste rit-in-lijn van de Tour de la Provence op zijn naam te schrijven. In een rit, die werd gekenmerkt door zware weersomstandigheden, toonde de renner van Lidl-Trek zich de beste in de massasprint. Het betekende voor de Deen de tweede zege in Frankrijk, nadat hij ook de proloog had gewonnen.

Na de proloog van gisteren was het vandaag tijd voor de eerste etappe van de Tour de la Provence. In de rit van Aix-en-Provence naar Martigues vonden de renners slechts twee obstakels op hun weg: een klimmetje van de tweede en een klimmetje van de derde categorie. Een massasprint na 157,2 kilometer leek in de maak. Al gooide het weer wel roet in het eten.

Voor aanvang van de koers maakte de organisatie bekend dat de tijden voor het klassement vijf kilometer voor de streep gemeten zouden worden. De flinke regen en wind zouden een sprint met een voltallig peloton te risicovol maken. Met deze maatregel hoopte de organisatie dat de strijd om de dagzege minder hectisch zou zijn, aangezien vele renners zich vijf kilometer voor de streep al konden laten afzakken.

Zes man trotseren de regen

Ook bij de start was het goed te merken dat de weersomstandigheden vandaag niet meewerkten. De regen kwam flink naar beneden. De meeste renners kozen er de eerste tien kilometer voor lekker in het pak te blijven, waarna enkele avonturiers toch het ruime sop kozen. Alexis Gougeard (Cofidis), Thomas Bonnet (TotalEnergies), Kévin Avoine (Van Rysel-Roubaix) en Alexis Guerin (Philippe Wagner/Bazin) verdedigde daar de Franse eer.

Ook de Canadees Robin Plamondon (CIC U Nantes Atlantique) was mee in de kopgroep. Zo kregen we een vijftal op kop, waar later Jonathan Couanon (Nice Métropole Côte d’Azur) aan toe werd gevoegd. De zes mannen wisten al gauw een voorsprong van twee minuten bij elkaar te fietsen.

Sprinters ruiken bloed

Voor een lange tijd bleef de koerssituatie ongewijzigd. De regen bleef naar beneden vallen en de vluchters hielden hun voorsprong stabiel. Het tijdsverschil schommelde tussen de anderhalve minuut en twee minuten. Halverwege de koers werden de sprinters in het peloton ietwat onrustig. Het jagen was begonnen.

Op zo’n dertig kilometer van de meet had het peloton de achterstand al gehalveerd onder leiding van Décathlon-AG2r La Mondiale en Lidl-Trek. In de kopgroep kregen ze dit bericht ook te horen, waardoor het tempo ook daar werd opgeschroefd. Hierdoor hielden we drie man over aan de leiding.

Toch nog een massasprint

Alexis Guerin en Jonathan Couanon waren de eerste twee namen, die overboord gingen. Daarna was het de beurt aan Robin Plamondon om de handdoek in de ring te gooien. Het overgebleven trio had echter nog genoeg energie en wist lang stand te houden. Met nog tien kilometer te gaan keek het peloton nog altijd tegen een achterstand aan van veertig seconden.

In de laatste kilometers zette steeds meer ploegen een mannetje op kop van het peloton, waardoor de voorsprong als sneeuw voor de zon verdampte. Het zou toch een massasprint worden in Martigues. In de sprint was het Mads Pedersen die als eerste zijn wiel over de meet wist te drukken.

De overige podiumplekken waren voor Alex Zingle (Cofidis) en Samuel Watson (Groupama-FDJ). Hoewel de tijd op vijf kilometer voor de meet werd gemeten, hield de Mads Pedersen ook daar genoeg marge over om aan de leiding te blijven in het algemeen klassement. Morgen start hij dus weer in de leiderstrui.