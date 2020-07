Twee teams in de markt voor Bob Jungels zondag 12 juli 2020 om 18:41

Bob Jungels heeft twee aanbiedingen op zak van andere ploegen. Dat vertelt teammanager Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step in Het Nieuwsblad. Jungels kan ook zijn contract verlengen bij Lefevere.

Onlangs kondigde de ervaren ploegbaas aan dat hij graag zijn huidige kern ook in 2021 bijeen wil houden. In dat geval moet enkel nog Jungels verlengen. Op het huidige trainingskamp in Italië heeft Lefevere zijn Luxemburgse renner daarop aangesproken.

“Deze week hadden we een goed gesprek”, aldus Lefevere. “Niet met zijn makelaar Gerry McQuaid, wel van man tot man, wat doorgaans veel beter werkt. Bob heeft een voorstel van twee andere ploegen, waar hij kennelijk meer kan verdienen dan bij ons. Hij is gelukkig geen West-Vlaming: hij is geduldig, wil met zijn beslissing wachten tot na de Tour en zal niet van ploeg veranderen omdat hij elders 500 euro meer kan verdienen.”

‘Slachtoffer van zijn eigen polyvalentie’

“Ik begrijp dat hij goed in de markt ligt”, gaat hij verder. “Vorig jaar was hij de beste renner in het Vlaamse voorjaar, twee jaar geleden won hij Luik-Bastenaken-Luik en hij eindigde ook al zesde in de Giro en elfde in de Tour. Dan kan je als coureur dus ongeveer alles. In die mate dat hij soms slachtoffer is van zijn eigen polyvalentie. Om al die doelen te combineren, moet je ook veel met je gewicht spelen en daar is het vorig jaar fout gelopen.”

Lefevere prijst de kwaliteiten van de Luxemburger, die een goed klassement in de Tour dit jaar kan vergeten. “Een Tour met geitenpaden kan Bob Jungels nooit winnen. Jammer, want de Tour zou om veelzijdigheid moeten gaan. En daarin kunnen er weinig aan Bob tippen”, zegt hij.