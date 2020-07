Als ook Bob Jungels verlengt, zorgt Lefevere voor rariteit in de wielergeschiedenis

Als Patrick Lefevere er de komende weken in slaagt ook Bob Jungels langer aan zijn team te binden, zou dat betekenen dat Deceuninck-Quick-Step wielerjaar 2021 kan aanvatten met zijn volledige kern (28 renners) van 2020. Lefevere wil er een erezaak van maken. “Jawel, maar niet ten koste van alles”, vertelt hij er graag bij.

Nee, het is geen unicum in de WorldTour. In 2003 deed Lotto-Domo het hem voor. Al bestond dat rennersbestand toen uit slechts 22 renners. En zeven jaar geleden zagen we het ook bij MTN-Qhubeka, maar dat was toen nog een ProContinentaal team. Hoe dan ook is het een rariteit in de geschiedenis van het wielrennen, een team zonder uitgaande transfers.

Al wil Lefevere dat wel relativeren. “Natuurlijk is het een bewuste keuze. Never change a winning team, en dat is Deceuninck-Quick-Step”, vertelt hij aan WielerFlits. “Anderzijds is er dit jaar maar een handvol renners van wie de overeenkomst afloopt. In tegenstelling tot vorig jaar, toen er 18 jongens einde contract waren. Eigenlijk is er de voorbije twee jaar teveel verloop geweest.”

‘Ga mijn broek niet afsteken’

Zowel met Yves Lampaert, Dries Devenyns, Iljo Keisse als Mikkel Honoré (in het begin van dit jaar zelfs al) kwam Lefevere tot een nieuwe overeenkomst. Rest nog Bob Jungels, wil hij straks kunnen vertellen dat hij het jaar 2021 kan aanvatten met zijn volledige kern van dit jaar. “Of ik daar een erezaak wil van maken? Ja, want ik wil hem sowieso niet kwijt geraken. Maar alles heeft zijn limieten, natuurlijk. Jungels is een schone coureur, maar hij moet wel redelijk blijven. Concreet: ik ga mijn broek niet afsteken. Ik heb nog nooit geld uitgegeven dat ik niet heb en dat ben ik nu ook niet zinnens.”

“In 2018 won hij Luik-Bastenaken-Luik en daar is hij ook voor betaald geweest”, gaat Lefevere voort. “Vorig jaar was hij geweldig tot en met E3 Harelbeke. Hij won een rit in Colombia, stuntte in Kuurne en rolde in Harelbeke de rode loper uit voor Stybar. Maar toen was hij over zijn hoogtepunt heen en speelde hij niets meer klaar. In de voorbereiding op de Ronde van Italië startte hij met een streng dieet, maar maakte hij de fout om verder te diëten tijdens de Giro. Daardoor is hij er door het ijs gezakt en dat is daarna niet meer goedgekomen.”

Waarmee Lefevere wil duidelijk maken dat de Luxemburger tijdens de onderhandelingen niet het onderste uit de kan moet halen, ook al heeft Jungels blijkbaar ‘aanbiedingen zat’. “We hebben een kantoor in het Groothertogdom. Daar heeft onze financieel manager Geert Coeman al met Bobs vader gepraat. Zelf praatte ik al met zijn manager, maar zondag vertrek ik naar San Pellegrino, waar we op stage zijn. Bob maakt vijf jaar deel uit van de ploeg, dan denk ik dat er ook van man tot man kan gesproken worden en het niet via de vader of de manager moet gaan.”

‘Er is nog plaats’

Dat er bij Deceuninck-Quick-Step dit jaar geen uitgaande transfers zijn, betekent ook dat er bijzonder weinig ruimte is voor inkomende transfers. “Toch is er nog plaats voor opportuniteiten. We mogen tot 30 renners gaan. Dat betekent dat er nog twee, en in het geval ik met Jungels niet tot een overeenkomst kom, nog drie plekken vacant zijn. Bovendien heb ik begrepen dat de UCI dit jaar door de coronacrisis flexibel zal zijn over het aantal renners per team.”

“Tijdens de lockdown stond de UCI voor veel dingen open. Al lijken de gevolgen van de coronacrisis uiteindelijk wel mee te vallen”, voegt de teammanager er nog aan toe. “Een paar maanden geleden was iedereen in shock. Het ene na het andere team zou verdwijnen. Daar hoor ik nu nog weinig van. De soep zal gelukkig niet zo heet gegeten worden als ze is opgediend.”