zaterdag 23 december 2023 om 13:10

Twee renners van opleidingsploeg Intermarché-Circus-Wanty betrokken bij zwaar ongeluk

Dinsdag 19 december zijn twee renners van Wanty-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty, slachtoffer geworden van een verkeersongeval tijdens hun collectieve wintertrainingskamp. De renners in kwestie, beiden afkomstig uit België, zijn de 20-jarige Wout Geerinckx en 21-jarige Obie Vidts. Het ongeval vond plaats in de provincie Alicante in Spanje.

Tijdens de training met de ploeg botsten de twee renners frontaal met een auto. Na eerstelijnszorg onderweg werden beide renners naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht, waar een Full-Body CT-scan werd uitgevoerd. Zowel Wout Geerinckx als Obie Vidts liepen beiden meerdere breuken op. Er werd gelukkig geen schade aan inwendige organen of een hersenschudding vastgesteld. zij zullen enkele maanden uit de roulatie zijn vanwege hun verwondingen.

De dokter van het team gaf via een statement van de ploeg meer uitleg over de verwondingen van de renners. “Wout Geerinckx brak naast diverse wonden en kneuzingen ook zijn linkerdijbeen en rechterelleboog. Na een succesvolle operatie in een ziekenhuis in Benidorm wordt hij komende vrijdag overgeplaatst naar België”, aldus Gerald Ackerl.

Vidts is inmiddels al terug in België, waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. “Obie Vidts liep meerdere breuken op in beide handen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals, waar hij donderdag met succes werd geopereerd. Beide renners gaan een lange herstelperiode tegemoet.”

