woensdag 17 januari 2024 om 09:29

‘Wouter Toussaint en broertje van Biniam Girmay naar opleidingsploeg Intermarché-Wanty’

Wouter Toussaint en Meweal Girmay zullen dit jaar volgens DirectVelo uitkomen voor Wanty-ReUz-Technord, de continentale opleidingsploeg van Intermarché-Wanty. De 19-jarige Toussaint reed vorig jaar nog voor TDT-Unibet Cycling Team, de één jaar jongere Meweal Girmay is de jongere broer van Biniam Girmay.

Wouter Toussaint maakte vorig jaar dus nog deel uit van TDT-Unibet Cycling Team, maar de jonge Nederlander kon niet rekenen op een contractverlenging en moest dus op zoek naar een nieuwe werkgever. Toussaint, die met Wanty-ReUz-Technord een nieuwe ploeg heeft gevonden, was vorig jaar tiende op het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor beloften.

De 18-jarige Meweal Girmay kan ook nog niet veel adelbrieven voorleggen, al was hij in 2022 wel vierde op het Eritrees kampioenschap tijdrijden voor junioren. Meweal hoopt ongetwijfeld in de voetsporen te treden van zijn vijf jaar oudere broer Biniam Girmay. Die laatste is sinds 2020 prof en won in zijn carrière al Gent-Wevelgem, een rit in de Giro d’Italia en etappes in onder meer de Ronde van Zwitserland en Ronde van Valencia.

Bekende namen

De selectie van Wanty-ReUz-Technord voor 2024 bestaat – met het aantrekken van Toussaint en Girmay – uit zestien renners. Veldrijders Gerben Kuypers, Thijs Aerts en Kevin Kuhn en Nederlander Huub Artz zijn enkele bekende(re) namen.