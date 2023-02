Twee op twee voor Tadej Pogacar in 2023: “Beetje verrast door mijn vorm”

Tadej Pogačar is ‘een beetje verrast’ door zijn vorm. Dat heeft de kopman van UAE Emirates verteld na zijn oppermachtige ritzege in de Ruta del Sol. “Ik wist dat ik goed was, maar ik had niet gedacht dat ik al twee wedstrijden zou winnen”, vertelde Pogačar in een flashinterview.

De openingsrit van de Ronde van Andalusië was meteen een lastige. UAE Emirates nam het heft in handen met onder meer Tim Wellens en zette Pogačar vooraan af op de Alto de Despiernacaballos (10,5 km aan 5,8%). “Het ploegwerk was geweldig vandaag”, reageert de Sloveen. “De jongens hebben mij tot de laatste klim goed beschermd, waar ze een heel hoog tempo reden. Daar was ik erg blij mee. Ik heb echt genoten.”

Pogačar kiest dit jaar voor een ander koersprogramma dan de laatste jaren. Geen UAE Tour, maar Jaén Paraiso Interior en aansluitend de Ruta del Sol. Na twee koersdagen heeft hij nu een score van 100% behaald. “Ik ben een beetje verrast door mijn vorm. Ik wist dat ik goed was, maar ik had niet gedacht dat ik al twee keer zou winnen”, zegt Pogi.

Zijn voorsprong op eerste achtervolgers Mikel Landa, Carlos Rodriguez en Sergio Buitrago is nu 38 seconden. “Het zal moeilijk worden om de leiderstrui te behouden tot het einde, omdat er nog lastige etappes aankomen. Maar ik kan vertrouwen op een zeer sterke ploeg die in mij gelooft.”

