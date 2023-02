Indrukwekkende Tadej Pogacar grijpt meteen de macht in Ruta del Sol

Tadej Pogačar is uitstekend aan het seizoen 2023 begonnen. Dat is een understatement. De kopman van UAE Emirates heeft in de openingsetappe van de Ruta del Sol meteen het klassement naar zijn hand gezet door op de slotklim weg te rijden en solo over de streep te komen in Santiago de la Espada. Zo heeft Pogačar een score van 2 op 2 in zijn eerste twee koersen van het seizoen.

Aaron Van Poucke in de vlucht

Vier man reden na tien kilometer weg uit het peloton. Namens Flanders Baloise was het Aaron Van Poucke en hij kreeg Alex Martin (EOLO-Kometa), de jarige Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi) en Clément Alleno (Burgos-BH) met zich mee. Hun voorsprong werd nooit groter dan drie minuten, omdat UAE Emirates en Movistar het tempo bepaalden.

Die ploegen zagen kansen voor hun kopmannen Tadej Pogačar, Enric Mas en Ruben Guerreiro in de lastige finale naar Santiago de la Espada. In de laatste vijftig kilometer lagen namelijk de Garganta de Hornos (16,5 km aan 4,5%) en de Alto de Despiernacaballos (10,5 km aan 5,8%). Vanaf de top van die laatste klim was het nog zeven kilometer tot de streep.

Van Poucke kwam onderweg nog ten val, maar wist terug te keren bij zijn vluchtmakkers. Met twee minuten voorsprong begonnen de koplopers vervolgens aan Garganta de Hornos. De eerste aanval vanuit het peloton kwam van INEOS-renner Omar Fraile. Hij ging solo op zoek naar Martin en Martin, die het langst overbleven op kop.

Fraile in de kraag gevat

Op 50 kilometer van de meet sloot hij aan bij zijn landgenoten. Lange tijd was de voorsprong ongeveer 45 seconden, maar nog voor de Alto de Despiernacaballos werden Fraile en zijn kompanen ingerekend door het peloton. Op de tien kilometer lange klim bepaalde UAE Emirates het tempo, waardoor een flinke schifting plaatsvond in het peloton.

Carlos Rodriguez kende wat schakelproblemen, maar kon op tijd aansluiten bij de favorietengroep. Daar waren naast de UAE-trein van Pogačar ook Enric Mas, Tao Geoghegan Hart, Mikel Landa, Damiano Caruso, Jack Haig, Santiago Buitrago, Andreas Kron en Jefferson Cepeda present. Een versnelling van Tim Wellens zorgde vervolgens voor een nieuwe breuk.

Wellens lanceert Pogačar

Het bleek de lead out voor een demarrage van Tadej Pogacar. Vijf kilometer onder de top koos de Sloveen voor de aanval, die alleen Buitrago kon volgen. Heel lang duurde dat niet, want Pogačar versnelde nog een keer en gooide de Colombiaan zo overboord. Achter hem vonden Buitrago, Rodriguez, Landa en Mas elkaar, maar de topfavoriet van UAE Emirates was al verdwenen aan de horizon.

Mas kon een goede uitslag vergeten toen een kilometer onder de top niet meer kon trappen. De Movistar-klimmer moest wachten op de volgwagen en zakte daardoor terug in het volgende achtervolgende groepje. Ondertussen kwam Pogačar met 45 seconden voorsprong over de top van de slotklim, waarna nog een afdaling van zeven kilometer volgde.

Pogačar kwam zonder problemen aan in de straten van Santiago de la Espada, waar de laatste honderden meters nog omhoog liepen. Dat was spek naar de bek van de winnaar van de gravelkoers Jaén Paraiso Interior, afgelopen maandag. Met grote voorsprong kwam hij over de finish en dus mocht hij meteen de leiderstrui in ontvangst nemen in de Ruta del Sol.

Landa, Rodriguez en Buitrago kwamen een kleine veertig seconden later over de streep. De groep met onder meer Mas, Hart en Sivakov kreeg al meer dan anderhalve minuut aan de broek gesmeerd.