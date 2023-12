zondag 3 december 2023 om 14:54

Twee op twee voor Lucinda Brand in Wereldbeker: “Maar niet de flow van vorige week”

Lucinda Brand besloot dit weekend te passen voor de Superprestigecross van Boom. De renster van Baloise Trek Lions richtte zich volledig op de Wereldbeker van Flamanville en dit pakte goed uit: Brand bleek namelijk de beste op Franse bodem.

En zo boekte de wereldkampioene van Oostende (2021) haar tweede opeenvolgende wereldbekerzege van het seizoen. “Al voelde ik me vandaag niet zo goed als vorige week, maar het was alsnog goed genoeg. Ik had niet de flow van vorige week (in het Ierse Dublin, red.) en ik kende ook een minder goede start. Ik schoot uit mijn pedaal. Ik maakte onderweg ook veel kleine foutjes.”

Het bleek echter niet nefast voor Brand, wel integendeel. “Gelukkig kon ik op de powerstroken genoeg kracht leveren. Ik kon zo een gat slaan en dit vervolgens vasthouden. Ik wist dat ik geduldig moest blijven na mijn mindere start. Gelukkig kon ik redelijk snel weer opschuiven.”

In de laatste ronden kwam Brand niet meer in de problemen, al ging het in de slotronde nog bijna mis bij een verraderlijke afdaling. “Het ideale spoor was een diepe gleuf geworden. Een paar keer lukte het, maar het ging één keer niet goed. Ik denk dat ik een steentje in mijn pedaal had. Dat ging nog bijna mis en het had nog erger kunnen aflopen, maar het liep gelukkig goed af.”

De 34-jarige Brand doet met een nieuwe zege ook een uitstekende zaak in de wereldbekerstand. Ceylin del Carmen Alvarado, die vandaag wegens ziekte niet kon deelnemen, gaat nog altijd aan de leiding. Het verschil met naaste belager Brand is nu echter wel geslonken tot exact dertig punten. “Dat is mooi, maar ik wacht eerst af hoe het allemaal gaat tijdens de kerstperiode”, is Brand voorzichtig.