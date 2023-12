zondag 3 december 2023 om 14:30

Lucinda Brand duidelijk de sterkste in Wereldbeker Flamanville, Bentveld knap derde

Lucinda Brand heeft haar tweede zege van dit veldritseizoen te pakken. De Nederlandse van Baloise Trek Lions bleek zondag duidelijk de sterkste in de Wereldbeker van Flamanville. Brand reed in de tweede ronde weg van de tegenstand en soleerde vervolgens naar de overwinning. Marie Schreiber werd tweede, Leonie Bentveld was een verrassende derde.

De tweede halte van het crossweekend lag zondag in het Franse Flamanville. Bij de mannen kregen we een upgrade in het deelnemersveld ten opzichte van gisteren in Boom, terwijl enkele toppers bij de vrouwen besloten om – al dan niet noodgedwongen – niet af te reizen naar Frankrijk. De rensters die wél aan de start verschenen, kregen een redelijk snelle en typisch Franse weidecross voorgeschoteld in een haast idyllische omgeving.

Van Anrooij mist (opnieuw) haar start

De nummers een en twee van de cross in Boom, wereldkampioene Fem van Empel en Puck Pieterse, waren er vandaag niet bij en dus roken heel wat crossers vandaag hun kans. De beste start was, niet geheel verrassend, voor Marie Schreiber. De Luxemburgse staat bekend om haar kanonstart en dook ook in Flamanville als eerste het veld in. De twee Nederlandse toppers, Lucinda Brand en Shirin van Anrooij, waren dan weer minder goed weg.

Brand, die zaterdag besloot te passen voor de veldrit in Boom, wist al in de eerste minuten van de cross op te schuiven en zo de scheve situatie recht te zetten. Dit bleek nog niet zo evident voor haar ploeggenote Van Anrooij, die duidelijk moeite had om in haar ritme te komen. In de spits van de koers wisten twee rensters zich intussen wat af te scheiden van de rest. Schreiber reed nog altijd aan de leiding, met in haar spoor Denise Betsema.

Brand neemt commando over

De verschillen waren na de eerste ronde echter nog speelbaar. Schreiber kwam als eerste door aan de finish, gevolgd door Betsema, Brand, Annemarie Worst en de Canadese Maghalie Rochette. Leonie Bentveld en Manon Bakker wisten de schade ook nog te beperken. En Van Anrooij? Die keek na goed tien minuten crossen al tegen een achterstand aan van een halve minuut en zou ook niet meer meespelen om de overwinning.

Brand had daarentegen nog iets in petto en kwam duidelijk onder stoom. De wereldkampioene van Oostende nam in de tweede ronde het heft in handen en sloeg in een mum van tijd een mooie bres met eerste achtervolgster Schreiber. Het verschil was aan het begin van de derde ronde al opgelopen richting de vijftien seconden en dit bleek een teken aan de wand voor de concurrentie. Brand bleek duidelijk een maatje te groot voor de concurrentie.

Strijd voor plek twee

Nee, dan was de strijd voor plek twee en drie spannender. Schreiber moest na een sterke start was gas terugnemen en voelde zo steeds meer de hete adem van Denise Betsema en Leonie Bentveld, een duo van Pauwels Sauzen-Bingoal, in haar nek. Bentveld bleek nog over wat reserves te beschikken en maakte in de voorlaatste ronde de sprong naar Schreiber. Die laatste bleek echter bijzonder taai en bleef Bentveld onder druk zetten.

Koploopster Brand was inmiddels begonnen aan de vijfde en laatste ronde. De voorsprong op Schreiber bedroeg aan de streep goed twintig seconden en de ervaren Nederlandse liet zich niet meer inrekenen in de slotronde. En zo boekte Brand, een week na haar zege in Dublin, een tweede opeenvolgende zege in de Wereldbeker. Schreiber kwam na een sterke slotronde alsnog als tweede over de streep, de pas 19-jarige Bentveld reed voor het eerst naar een podiumplaats in een topcross.

Betsema eindigde met een vierde plaats net naast het podium, maar was wel de tweede renster van Pauwels Sauzen-Bingoal bij de eerste vijf. De top-5 werd vervolledigd door Shirin van Anrooij, na een toch wel knappe inhaalrace in de tweede helft van de cross.

Wereldbeker veldrijden in Flamanville

Uitslag, elitevrouwen

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) – in 50m05s

2. Marie Schreiber (SD Worx) – op 20s

3. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) – op 30s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) – op 45s

5. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) – op 55s

6. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) – op 58s

7. Manon Bakker (Crelan-Corendon) – op 59s

8. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) – op 1m17s

9. Hélene Clauzel (AS Bike Racing) – op 1m21s

10. Amandine Fouquenet (Arkéa-B&B Hotels) – op 1m29s