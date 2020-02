Twee op twee voor Juan Sebastián Molano in Tour Colombia donderdag 13 februari 2020 om 20:09

Juan Sebastián Molano heeft zijn tweede opeenvolgende ritzege in de Tour Colombia 2.1 geboekt. De renner van UAE Emirates versloeg in de straten van Sogamoso zijn landgenoten Edwin Ávila en Álvaro José Hodeg.

De derde etappe van Paipa naar Sogamoso leek (opnieuw) uitgetekend voor de sprinters, maar de rappe mannen kregen de ritzege zeker niet op een presenteerblaadje aangereikt. De eerste honderd kilometer gingen namelijk over zeer heuvelachtig terrein met tweemaal de beklimming van de Alto Moral, een dubbele passage van de Alto Tierra Negra en de Alto Ventaquemada.

Bernal laat zich zien, maar Sevilla krijgt de ruimte

De laatste zeventig kilometer waren echter vlak, waardoor de ploegen nog voldoende tijd hadden om hun sprinttreintjes op de rails te zetten. Maar eerst moesten de sprintteams een vroege vlucht van vier renners inrekenen. Óscar Sevilla – toch een van de favorieten voor de eindzege – trok al vroeg ten aanval en kreeg Sebastián Henao, Simon Pellaud en Félix Barón met zich mee.

Aanvankelijk probeerde ook Egan Bernal mee te sluipen, maar de regerend Tourwinnaar en kopman van Team Ineos zag het heilloze van zijn missie in en liet zich al snel weer inrekenen door het peloton. Sevilla, Pellaud, Henao en Barón reden intussen steeds verder weg en kregen drie minuten ‘cadeau’ van de mannen van EF Pro Cycling en UAE Emirates.

Vluchters versus het peloton

De Amerikaanse ploeg reed op kop voor leider Jonathan Caicedo en klassementsrenners Sergio Higuita en Daniel Felipe Martínez, terwijl UAE Emirates sprinter Juan Sebastián Molano naar een tweede opeenvolgende ritzege wilde piloteren. Hierdoor bleef het verschil schommelen rond de drie minuten en konden we ons langzaam opmaken voor een nieuwe massasprint.

Op ruim tien kilometer van de finish kwam er een einde aan de vlucht van Sevilla, Barón, Pellaud en Henao en gingen we sprinten om de overwinning. In de laatste kilometers zagen we opnieuw de mannen van Deceuninck-Quick-Step op kop boren voor hun sprinter Hodeg, maar Santiago Buitrago probeerde de snelle mannen te verrassen met een alles-of-niets poging.

Molano is opnieuw de snelste

De renner van Bahrain McLaren – die deze week uitkomt voor de nationale selectie van Colombia – wist een mooie voorsprong uit te bouwen, maar het bleek niet genoeg om de razende sprinttrein van Deceuninck-Quick-Step voor te blijven. Hodeg begon als eerste aan de sprint richting de finishstreep, maar Molano bleek ook vandaag de snelste man op twee wielen.

Hodeg werd net voor de streep nog voorbijgesneld door Ávila, waardoor de coureur van Deceuninck-Quick-Step genoegen moest nemen met de derde plaats. Bert Van Lerberghe wist zijn wiel als zevende over de streep te drukken. De leiderstrui blijft ook na vandaag in het bezit van Caicedo. De Tour Colombia gaat morgen verder met een eerste lastige etappe naar Santa Rosa de Viterbo.