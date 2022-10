Twee op twee voor Iserbyt in Wereldbeker: “Mezelf opgepept voor de sprint”

Eli Iserbyt won zondag in Fayetteville ook de tweede Amerikaanse wereldbekermanche van het seizoen. In een titanenstrijd met Laurens Sweeck was de coureur van Pauwels Sauzen-Bingoal net de betere in een spannende sprint à deux. “Ik geloofde zeker nog dat ik de sprint kon winnen”, vertelde Iserbyt na afloop in het flashinterview.

Waar vorige week in Waterloo geen maat stond op Iserbyt, waren de mannen in Fayetteville aan elkaar gewaagd. Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout kenden hun momenten waarin ze een kleine voorsprong bemachtigden, maar ze werden ook steeds weer bijgehaald. Op de heuvel, de lastigste sector, probeerde Iserbyt met een alles-of-nietspoging zijn twee concurrenten te lossen. Sweeck kon aanhaken, Vanthourenhout moest passen.

De twee voorop maakten zich op voor een titanenstrijd. In een langgerekte sprint bleek Sweeck net iets te vroeg te zijn begonnen. Vlak voor de meet werd hij nog voorbijgestreefd door Iserbyt, die daarmee zijn derde seizoenszege behaalde. “Ik geloofde zeker nog dat ik de sprint van Laurens kon winnen. Ik heb mezelf opgepept en dat was een goede manier. Met de wind op de kop was het mijn enige kans om in tweede positie aan de sprint te beginnen.”

Het bleek de juiste tactiek voor Iserbyt, die zo zijn tweede opeenvolgende wereldbekercross wist te winnen. “Gelukkig lukte het nog om te winnen. Ik ben blij dat ik met de leiderstrui naar Tábor (voor de volgende wereldbekermanche, red.) kan vertrekken, maar ook dat het daarna weer wat dichter bij huis te doen is.”