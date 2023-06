Twee op twee: Dylan Groenewegen weer de snelste in Ronde van Slovenië

Dylan Groenewegen blijft winnen in de Ronde van Slovenië. De Nederlander van Jayco AlUla, die woensdag al de eerste rit van de ronde op zijn naam schreef, was vandaag de beste in de tweede etappe. Hij versloeg Matteo Moschetti en Phil Bauhaus in de massasprint.

De Ronde van Slovenië ging donderdag verder met een rit van Žalec naar Ormož. De tweede etappe was 164 kilometer lang en kende twee officiële beklimmingen van de vierde categorie. De verwachting was dat het opnieuw een dag voor de sprinters zou worden. Kon Dylan Groenewegen zijn tweede zege op rij pakken?

Zes renners kozen vroeg in de rit het hazenpad. Het ging om Andrea Garosio (EOLO-Kometa), Jernej Hribar (Ljubljana Gusto Santic), Jaka Vovk (Cycling Team Kranj), Marko Pavlič (mebloJOGI Pro-concrete), Aljaž Jarc (Adria Mobil) en Moran Vermeulen (Voralberg), een Oostenrijker met Nederlandse roots. Hun voorsprong liep op een gegeven moment op tot tweeënhalve minuut, maar meer voorgift gunde het peloton hen niet. Vanuit dat peloton probeerde Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) de sprong nog te maken. Na een lange achtervolging en met nog zo’n zestig kilometer te gaan, slaagde hij daar ook in.

Moran Vermeulen solo

We hadden zo eventjes zeven koplopers, maar lang duurde dat niet. Op een venijnig klimmetje, met nog ruim vijftig kilometer te gaan, lieten Vermeulen en Pavlič hun medevluchters achter. Ze reden een kleine twintig kilometer samen, waarna Vermeulen in zijn eentje doorzette.

Lees ook: Moran Vermeulen, de Oostenrijker met Nederlandse roots en Rotterdamse tongval

Vermeulen verweerde zich kranig, maar met nog achttien kilometer te gaan, zat zijn avontuur erop. Het peloton keerde terug. De renners zaten op dit moment op een klein klimmetje, waar BORA-hansgrohe gas gaf. De versnelling leidde een aanval in van Giovanni Alleoti, die met een kleine voorsprong als eerste over de top kwam. Tot grote gaten had de demarrage echter niet geleid. Dylan Groenewegen en Phil Bauhaus, de nummers één en twee van gisteren, hadden het in ieder geval overleefd.

Massasprint

Het bleef echter onrustig. Verschillende renners deden een uitvalspoging, maar niemand wist echt weg te komen. Jayco AlUla, dat de hele dag al het initiatief had genomen in de achtervolgde, zorgde ervoor dat de controle terugkeerde. Zij wilden een massasprint en die kwam er. Luka Mezgec trok de spurt perfect aan voor Groenewegen, die het werk van zijn lead-out afmaakte. De Nederlander hield Matteo Moschetti en Phil Bauhaus af.