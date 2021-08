Twee op rij voor Rafael Reis in Volta a Portugal, Molenaar tweede

Rafael Reis heeft zijn tweede etappezege op rij geboekt in de Volta a Portugal. Nadat de renner van het continentale Efapel al de snelste was in de proloog, kwam hij in de eerste rit in lijn met een kleine voorsprong op het peloton over de finish nadat hij in de laatste afdaling in de aanval was gegaan. De Nederlander Alex Molenaar werd tweede, Sergio Samitier derde.

Na de proloog op de eerste dag ging de ronde verder met een 175,8 kilometer lange etappe van Torres Vedras naar Setúbal. Het venijn zat in de staart van de rit met de beklimming van de Alto da Arrábida, een klim van 6,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 4,8%. Een ideale plek om het verschil te maken, want vanaf de top was het nog maar dertien kilometer over slingerende wegen naar de finish.

Met Rafael Reis in het geel werd de koers om een uur lokale tijd op gang gebracht. Drie vluchters animeerden lange tijd de wedstrijd, maar met nog 23 kilometer te rijden werden Garikoitz Bravo, Willie Smit en Carlos Salgueiro ingerekend. In de afdaling naar Setúbal, op vier kilometer van de finish, probeerde Reis het peloton te verrassen en met succes. De Portugees bleef weg en pakte zijn tweede dagsucces op rij.

Reis blijft ook de leider in het algemeen klassement.