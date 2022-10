Twee op rij voor Fem van Empel in Amerika: “Ik besef het nog niet helemaal”

“Het is geweldig om naar de Verenigde Staten te komen en twee keer te winnen.” Zo begon Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) haar flashinterview kort na haar zege in de Wereldbeker van Fayetteville. Nadat ze eerder ook al de beste was in Waterloo, voegde ze er nog een overwinning aan toe.

Heel gemakkelijk ging het niet voor de 20-jarige Brabantse. “Mijn benen voelden niet heel goed. Ik probeerde het een paar keer op de balkjes, maar daarna herstelde ik vooral in de afdaling. Ik verwachtte de aanval van Lucinda Brand, dus ik kon alleen volgen. Het plan was perfect vandaag”, zegt Van Empel, die vaak met Brand wegreed en haar uiteindelijk ook klopte in een sprint.

Van Empel is blij dat ze haar eerste twee wereldbekermanches van het seizoen wint. “Ik verbaas mezelf soms ook nog, maar heb hier ook heel hard voor gewerkt deze zomer. Vorig jaar ging ik teleurstellend naar huis na het WK, dus daar heb ik geleerd. Ik heb nu wel revanche genomen”, geeft ze aan. Haar sprint is inmiddels ook een wapen. “Alleen in Meulebeke ging het niet goed. Ik besef het nog niet helemaal, omdat het zo spannend was aan het einde, maar ik ga met een goed gevoel naar huis.”

Volgende week verdedigt Van Empel haar leidende positie in de Wereldbeker in het Tsjechische Tábor.